Yuri Lima aposentado? Saiba detalhes sobre pausa na carreira do ex de Iza

A possível volta de Yuri Lima e Iza foi um dos principais assuntos da última semana. Um dos motivos que teria possibilitado a dupla a retomar o romance seria o abandono da carreira do jogador. Porém, a aposentadoria do ex-Mirassol parece não ter sido consumada. As informações são do ge.

Em relação ao clube do interior de São Paulo, a saída de Yuri Lima se deu em comum acordo. A decisão foi consumada no início de agosto, após as partes observarem que a decisão seria o melhor caminho para todos. Ele não atua desde o dia em que a notícia da traição se tornou pública através da cantora. Ao longo de 2024, o jogador atuou apenas sete vezes. O volante de 30 anos ainda teria mais dois meses de contrato

Segundo a reportagem, o Mirassol chegou a oferecer alguns dias fora para que Yuri pudesse resolver suas questões particulares. Contudo, o jogador decidiu seguir treinando normalmente. Ele seguiu suas atividades no clube, porém sem retomar espaço com o técnico Mozart. Ele ainda teve uma lesão no tornozelo seguida de uma fascite plantar. A chegada de reforços, a questão física e a situação extracampo contribuíram na retomada de sua carreira no clube.

Apesar do período em baixa, Yuri recebeu uma proposta da Ponte Preta. Mas, apesar de atrativa, ela foi recusada devido à gratidão ao Mirassol pelo suporte oferecido no momento difícil. Os problemas pessoais também acabaram fazendo a equipe de Campinas não insistir no possível reforço.

Pedido de desculpas de Yuri Lima no Mirassol

Com a repercussão negativa do caso, Yuri Lima teria pedido desculpas para os amigos mais próximos do elenco por ter colocado um holofote desnecessária na equipe, principalmente por algo que não diz respeito ao futebol. Mesmo sem o apoio de todos os jogadores, o volante cumpriu todos os seus compromissos com o clube até a rescisão. Apesar de seu profissionalismo, a saída foi vista como uma solução necessária para o elenco do Mirassol manter o foco apenas na luta pelo acesso à Série A.

Já sem espaço no clube, com pouco tempo de contrato e longe da rotina de Iza, grávida de Nala, Yuri optou por antecipar sua saída para se dedicar a vida pessoal na sequência do ano.

Com ou sem Iza, Yuri segue sua carreira

Segundo o ge, apesar de ter sua saída do Mirassol atrelada a um pedido de Iza, assim como um trabalho junto a empresa que cuida da carreira da cantora, Yuri Lima planeja seguir como jogador. Ele crê que uma saída dos holofotes pode ajudar a encontrar um novo clube, porém apenas em 2025. A expectativa é achar uma equipe no Brasil, de preferência no Rio de Janeiro ou em São Paulo.