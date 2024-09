A programação dos jogadores do Vasco na Data Fifa

Rayan é um dos representantes do Vasco nesta Data Fifa - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)

A Data Fifa está aí e os times brasileiros podem, então, repousar. Mas nem todos os jogadores! Afinal, os que foram convocados por suas seleções seguem com agenda pesada. E isso não é diferente no Vasco.

Com quatro jogadores selecionados, o Cruz-Maltino terá representantes na rodada das Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026, além de atletas na Seleção Brasileira Sub-20.

LEIA MAIS: Ramon Menezes celebra retorno a São Januário: ‘Traz ótimas recordações’

Começando pelos estrangeiros, o recém-chegado Jean David está à serviço do Chile. La Roja entra em campo nesta quinta-feira (5) contra ninguém menos que a Argentina, atual campeã mundial. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires.

Em oitavo e, consequentemente, fora do G-6, os chilenos precisam pontuar para tentar, ao menos, atingir a sétima posição, que dá vaga na repescagem. A outra partida chilena será na terça-feira (10), contra a Bolívia, às 18h, no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago.

O outro representante vascaíno na rodada das Eliminatórias é o uruguaio Puma Rodríguez. Autor de um golaço no jogo de ida da Copa do Brasil, contra o Athletico, ele voltou à lista dos convocados do Uruguai. Em segundo lugar nas Eliminatórias, sua seleção pega o Paraguai, nesta sexta (6), às 20h30, em Montevidéu, e, depois, visita a Venezuela, na terça, às 19h.

Seleção Sub-20 joga em São Januário

Os outros dois atletas vascaínos que defendem sua Seleção são Rayan e Leandrinho. Estes, porém, atuarão pelo sub-20, que se prepara para o Sul-Americano da categoria, marcado para janeiro de 2025, no Peru. Ambos, aliás, jogarão num lugar especial. Afinal, o Brasil enfrenta o México em dois amistosos em São Januário – a casa do Vasco. O primeiro será já nesta quinta, às 18h30. O outro, no domingo, às 16h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.