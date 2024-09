Karoline Lima bomba com registros sem maquiagem e com vestido chamativo

A influenciadora Karoline Lima voltou a ser assunto na internet. Dessa vez, ela virou pauta não pelas disputas judiciais com o ex-namorado Éder Militão. Mas sim por postagem nas redes sociais. Isso porque em registro no Instagram, ela aparece sem maquiagem e com vestido chamativo.

Na publicação feita, nesta quinta-feira (05), Karoline compartilhou algumas fotos do ensaio do qual foi modelo. A produção priorizou que ela estivesse de cara limpa e com diversas poses para valorizar o vestido que usava. Posteriormente, com a repercussão da postagem, ela recebeu elogios de alguns fãs.

“Esse look tá perfeito”, apontou um seguidor.

“Tão perfeita”, afirmou outro.

“Maravilhosa”, exaltou um terceiro.

Relação conturbada de Karoline Lima com Militão

Kaoline ganhou popularidade pelo seu estilo engraçado e carismático enquanto estava em um relacionamento com o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid e Seleção Brasileira. O namoro durou apenas um ano e o casal teve uma filha, Cecília. Por sinal, motivo do desentendimento do ex-casal em diversas situações e que chegou a ir para o âmbito judicial. Entre elas, um pedido de guarda de forma unilateral de Cecília, que já completou dois anos. Por outro lado, a influenciadora indica que há irregularidades no pagamento da pensão por parte do jogador e exige a normalização do direito da filha.

Posteriormente, a influenciadora passou a namorar outro atleta profissional, o defensor do Flamengo, Léo Pereira. Nos dias atuais, eles até moram juntos no Rio de Janeiro. Por outro lado, Militão deu início a relacionamento com a ex-companheira do zagueiro do Rubro-Negro, Tainá Costa, com quem teve dois filhos. Por sinal, há pouco tempo ela realizou um planejamento e se mudou para Madrid. Exatamente com o objetivo de morar com seu atual marido.

