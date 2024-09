James Rodríguez ganhará documentário na Netflix colombiana

Colombia's forward #10 James Rodriguez gestures to the crowd during the international friendly football match between the USA and Colombia at Commanders Field in Greater Landover, Maryland, on June 8, 2024. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP) (Photo by ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

O meio-campista James Rodríguez, ex-Real Madrid e São Paulo, será protagonista de documentário na Netflix da Colômbia. O anúncio do longa-metragem ocorreu, na última quarta-feira (04). A produção contará detalhes inéditos da vida pessoal e da sua carreira. O cineasta colombiano Simón Brand é quem ficará responsável pela direção. Profissional é renomado por produzir trabalhos conhecidos como “Desconhecido” e “Paraíso Viagens”.

A equipe da Netflix que terá a incumbência de produzir o conteúdo revelou alguns detalhes do documentário por meio de um comunicado.

“A vida do capitão histórico, querido por muitos com a paixão do futebol pelo seu talento excepcional, será contada pela primeira vez a partir da sua voz: a do ser humano por trás do ídolo. A série documental navegará por detalhes inéditos de sua vida e carreira profissional: desde aqueles acontecimentos durante sua passagem por times icônicos como Real Madrid CF e Bayern de Munique, passando por sua experiência na recente Copa América 2024, e o caminho ainda a ser percorrido nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026”, indicou em nota.

Tal conteúdo esportivo é uma aposta da plataforma, que já lançou outras produções do mesmo segmento. Como, por exemplo, os documentários “La Liga: Beyond the goal” “Formula 1: Drive to Survive” e “Be eternal”. Além disso, alguns personagens emblemáticos da área esportiva também já tiveram suas biografias contadas por longas-metragens. Alguns exemplos são “Beckham”, “Ángel Di María: quebrando o muro”, “Neymar: o caos perfeito” e “Higuita: o caminho do escorpião”.

Uma publicação compartilhada por Netflix Colombia (@netflixcolombia)

James Rodríguez retorna à Europa

O meio-campista é um dos principais nomes da história do futebol colombiano. Afinal, seu desempenho na seleção local é de destaque. Contudo, em suas últimas passagens por clubes, não consegue repetir o mesmo rendimento. Tanto que há acusações de que nas equipes que defendeu, ele não tinha o mesmo empenho.

Tal roteiro desenhou-se no São Paulo. O clube lhe contratou no ano passado com bastante expectativa por sua trajetória e qualidade técnica. No entanto, não correspondeu às expectativas e devido ao pouco espaço pediu a rescisão de contrato. Posteriormente, mudou de ideia. Ele seguiu no Tricolor Paulista e depois da Copa América deixou o clube. Recentemente, retornou à Europa e à Madrid, mas para defender o modesto Rayo Vallecano.

Pelo período de inatividade, após a disputa da Copa América, ainda precisará passar por recondicionamento físico para voltar aos campos. Aparentemente, pelo trabalho de pouca intensidade revelado em vídeo, torcedores do clube espanhol criticaram James Rodríguez pela postura.

