Estádio da base do Fluminense é rebatizado, e Marcelo se emociona

Marcelo dá novo nome do CT/estádio da base do Fluminense - (crédito: Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)

Em evento realizado nesta quinta-feira (5), o Fluminense rebatizou o nome do estádio da base do clube, situado em Xerém. O antigo Estádio Vale das Laranjeiras passa, então, à alcunha de Estádio Marcelo Vieira, em homenagem ao craque tricolor, presente, é claro, no evento.

Acompanhado de sua família, convidados, jogadores dos times sub-20 e sub-17 e da equipe feminina, o jogador se emocionou ao discursar, agradecendo, assim, à homenagem.

“Estou muito feliz de ter retornado à casa. Já vivemos coisas maravilhosas e acredito que vamos viver mais ainda. Muito feliz de ver pessoas que jogaram comigo. Eu olhava esse campo lá de cima e pensava que queria jogar, fazer gols. Eu sempre falo em deixar legado. Acho que isso é muito importante. Outra situação muito importante para mim é ver meu filho vestindo a camisa do Fluminense. Passa um filme na minha cabeça. Xerém me preparou para o mundo, para poder ter uma carreira vitoriosa e poder voltar para viver esse momento aqui, que é muito importante para mim. Não sei se mereço tudo isso que vocês estão fazendo por mim. Desde que saí daqui sempre coloquei Xerém no ponto mais alto e falei da importância na minha vida”, disse.

CT do Fluminense: mudanças não só no nome

O local passou por algumas transformações nas últimas semanas. Afinal, o clube fez uma reforma nos vestiários mandante e visitante, nos bancos de reservas, nos acessos ao campo, instalou um novo telão e também melhorou as torres de transmissão.

Além disso, criou-se uma nova identidade visual, com graffites assinados pelos artistas plásticos Marcelo Ment e JC. Dessa forma, o muro detalha a trajetória do lateral, relembrando sua passagem pela Seleção Brasileira e pelo Real Madrid, além, é claro, da conquista da Libertadores.

Presente no evento, o presidente Mário Bittencourt comemorou o dia, tecendo elogios a Marcelo, que, segundo ele, representa bem o espírito de Xerém.

“Dia muito importante para a história do Fluminense. Estamos batizando nosso estádio de Xerém com o nome do Marcelo. Isso representa o trabalho que é feito aqui já muitos anos. De todos os jogadores que Xerem fez, ele fez uma grande história fora do Brasil e sempre levou o nome do Fluminense junto. Sempre divulgou o clube, honrou o clube e um dos motivos para trazê-lo de volta foi a vontade voltar para casa”, encerrou o mandatário.

