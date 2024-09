Juan Mata, campeão do Mundo com a Espanha, é anunciado por clube australiano

Juan Mata vai continuar sua carreira vitoriosa na Austrália. Aos 36 anos, o meio-campista espanhol foi anunciado oficialmente como novo jogador do Western Sydney Wanderers para a temporada 2024/25 nesta quinta-feira (5), e assinou um contrato válido por um ano com o clube australiano.

Formado nas categorias de base do Oviedo e do Real Madrid, Juan Mata já jogou por Valência, Chelsea, Manchester United e Galatasaray. O último clube que defendeu foi o Vissel Kobe, do Japão. Desde que deixou a equipe japonesa, em fevereiro deste ano, estava livre no mercado e agora chega sem custos ao WS Wanderers.

O espanhol tem um currículo impressionante: venceu a Eurocopa (2012), a Copa do Mundo (2010), a Liga dos Campeões (2011), a Liga Europa (2012 e 2016), a Copa do Rei da Espanha (2007), a Copa da Inglaterra (2012 e 2016), a Copa da Liga Inglesa (2017) e a Supercopa da Inglaterra (2017). Pelo Galatasaray, conquistou o Campeonato Turco de 2022.

Por fim, a A-League 2024/25, liga australiana que Mata disputará, começa no próximo dia 18 de outubro. Dessa maneira, o Western Sydney Wanderers faz sua estreia na competição contra o Sydney FC.

