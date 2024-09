Packers, da NFL, impõe o verde no CT do Corinthians

A casa do Corinthians, a Neo Química Arena, será palco de uma partida diferente nesta sexta-feira (6). Isso porque vai receber, às 21h15 (de Brasília), o jogo da NFL no Brasil entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles. Os Packers encerraram a sua preparação com atividade no CT do Timão. Contudo, com um episódio inusitado, já que grande parte do elenco utilizou um uniforme verde. A cor normalmente não tem muito boa aceitação nas instalações do clube. Afinal, trata-se da cor predominante do Palmeiras, seu principal rival. Outros atletas optaram por camisas brancas ou vermelhas. Além do treinamento, alguns personagens da equipe, como o treinador Matt LaFleur e o quarterback Jordan Love, participaram de entrevista coletiva.

Os profissionais da imprensa tiveram acesso a 15 minutos da atividade da equipe do estado de Wisconsin. Aliás, os Packers buscam quebrar um tabu nesta temporada, já que não vencem o SuperBowl desde 2011. Ou seja, um jejum de 13 anos sem títulos. Do lado do seu oponente, os Eagles encerraram a sua preparação no local da partida, a Arena Corinthians. O confronto será válido pela primeira semana da temporada regular da NFL. Por sinal, trata-se de um embate histórico, pois é a primeira vez que times da NFL se enfrentam na América do Sul. A modalidade tem boa aceitação entre os brasileiros, tanto que os ingressos foram esgotados. Ou seja, a casa do Coringão ficará cheia.

Corinthians volta a sua casa na próxima semana

No caso do Timão, a equipe retorna ao estádio, na próxima quarta-feira (11), quando encara o Juventude em partida decisiva, o duelo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil, às 21h. Para garantir a classificação direta para a próxima fase, o Corinthians precisa de uma vitória por dois gols de diferença. Isso porque, no embate de ida, o adversário gaúcho conseguiu um resultado positivo por 2 a 1, no Alfredo Jaconi. Se o time paulista conseguir um triunfo por apenas um gol de diferença, a decisão da vaga será na disputa de pênaltis. Afinal, haverá um empate no placar agregado.

