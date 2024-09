Éder Militão tem lesão na coxa e é cortado da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira tem uma nova baixa para os jogos das Eliminatórias da Copa. O zagueiro Éder Militão reclamou de dor muscular na coxa direita após o treino na quarta-feira (4) no Centro de Treinamento do Athletico Paranaense. Após exames de ressonância magnética, foi constatada uma pequena lesão muscular no local. Assim, ele foi desconvocado.

O jogador não esteve no treinamento desta quinta-feira (5) junto com o restante do elenco. O resultado do exame saiu poucos minutos após a CBF fechar a atividade para a imprensa. Militão estava sendo cotado para ser titular ao lado de Gabriel Magalhães. Com sua lesão, Marquinhos deve começar a partida contra o Equador. Aliás, ele também está fora do embate contra o Paraguai. A CBF ainda não comunicou quem será o substituto do defensor.

Esta é a segunda baixa que o grupo comandado por Dorival Júnior sofre nesta semana. Nesta quarta, o centroavante Pedro rompeu os ligamentos cruzado do joelho direito e também foi desconvocado. Aliás, o atleta do Flamengo deve perder todo o restante da temporada com a contusão.

Assim, sem Éder Militão, Brasil e Equador duelam nesta sexta-feira (6), às 22h, no Couto Pereira, pela 7° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Aliás, após o embate contra os equatorianos, a Seleção Brasileira terá pela frente o Paraguai, em Assunção, no dia 10 de setembro. Contudo, a Canarinho é a sexta colocada na tabela, com sete pontos e no limite por uma vaga no próximo mundial.

