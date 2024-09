Longo se encanta com Morumbis: ‘Impressionante’

Recém-chegado ao São Paulo, o volante Santiago Longo sequer estreou pelo Tricolor Paulista. No entanto, já teve contato com o estádio do Morumbis. Inclusive, ele mostrou encantamento com o estádio do novo clube. “Fui ao Morumbis conhecer, não entrei, vi um pouco por fora. É impressionante, um estádio muito grande. Tenho vontade de jogar meu primeiro jogo aqui”, começou Santiago Longo.

Santiago Longo chega ao São Paulo por empréstimo, válido por um ano. Ao fim do contrato, o Tricolor terá a opção de adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador. Dessa forma, caso o clube do Morumbis queira ativar a cláusula para a compra até 15 de março, precisará pagar 1,3 milhão de dólares (R$ 7,3 milhões). O valor aumenta se o São Paulo exercer essa possibilidade até de 10 de julho. Assim, terá que pagar 1,8 milhão de dólares (R$ 10 milhões).

Volante chega para setor carente

Santiago Longo chega para uma posição considerada carente no Morumbis. Afinal, o clube perdeu Alisson e Pablo Maia com graves lesões e tem em Bobadilla e Luiz Gustavo os atuais titulares. Nesta janela de transferências, o Tricolor também contratou Marcos Antônio, que estava na Lazio, da Itália, e era cobiçado pelo Flamengo. No Tricolor, ele encontrará três companheiros argentinos, além do técnico Luis Zubeldía: o zagueiro Alan Franco, o atacante Calleri e o meia-campista Galoppo, de quem é amigo de infância.

Longo foi vizinho de Galoppo em Freyre, munício da província de Córdoba, onde nasceu. A cidade, inclusive, é onde está a sede do Belgrano. Os dois jogadores, inclusive, chegaram a jogar juntos em um pequeno clube local quando tinham entre 10 e 12 anos.

Santiago Longo chegou ao Belgrano em 2014 e construiu toda a carreira no clube. Após concluir seu processo de formação, o meio-campista estreou na equipe principal em 2019 e, desde então, se consolidou como uma das referências do clube.

Foram 143 partidas disputadas, com o título da Primera Nacional (segunda divisão do país) em 2022. No ano passado, ele assumiu a braçadeira de capitão.

“Sou um volante de marcação, gosto de jogar no meio de campo, fazer as movimentações, me entrego ao máximo pela camisa e corro os 90 minutos. Na hora de jogar trato de ser uma opção para os companheiros, jogar simples, que é algo importante para os volantes”, concluiu.