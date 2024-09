Ex-Inter, Lucas Ramos fala sobre bom momento na Letônia

Emprestado pelo Internacional ao FK Auda, da Letônia, Lucas Ramos está no país do leste europeu desde janeiro e vive seu melhor momento dentro de campo desde sua chegada. Nos últimos dez jogos, entre a Liga e Copa nacionais, e a Conference League, o meia soma três gols e três assistências em apenas 408 minutos em campo, com uma média de uma participação direta em gol a cada 68 minutos.

“Acredito que a minha adaptação ao futebol local fez com que os meus números subissem bastante e também minha dedicação no dia a dia para me acostumar com o fator do jogo em si, dos árbitros, dos adversários, até dos meus próprios companheiros. Então acredito que isso foi tudo construído à base de trabalho”, disse o jovem de 23 anos.

Sem jogos desde o fim de agosto, o Auda só retorna a campo após a data Fifa, no sábado (14), ficando quase um mês sem atuar. Para Lucas, apesar do longo período sem partidas e do ‘risco’ de perder o ritmo de jogo, a pausa é benéfica.

LEIA TAMBÉM: Cristiano Ronaldo chega a 900 gols na carreira, aos 39 anos

“Essa pausa da Data Fifa aqui é muito boa, a gente ganha alguns dias de folga e consegue dar uma descansada mental e fisicamente. Mas a comissão também trabalha para que a gente não perca o ritmo de jogo, procura fazer amistosos e jogos-treino entre nós mesmos. Então, acredito que foi boa essa parada para descansar mental e fisicamente”, afirmou.

Lucas Ramos fala sobre possibilidade de título na temporada

Restando dez rodadas para o término da liga o Auda é o 4º colocado. No entanto, já não sonha mais com o título, já que são 29 pontos de diferença para o RFS, líder da competição. Entretanto, a equipe do brasileiro está na semifinal da copa nacional e sonha em terminar a temporada com um título.

“Infelizmente, o Riga e o RFS abriram uma vantagem muito longa, impossível de alcançar, mas o principal objetivo na Liga é conseguir a melhor posição. Se tivermos a oportunidade de alcançar o Vamiera na terceira, que está a 14 pontos, fica perfeito, mas nosso principal foco é a Copa. Estamos na semifinal, buscamos uma classificação para a final. Copa é Copa, é um jogo diferente, então a gente vai em busca do título da Copa”, finalizou o meia.

O Auda volta a campo no sábado (14), quando recebe o Riga, vice-líder, em seu estádio, o Skonto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.