Técnico do Grêmio, Renato desmente conversas com o Cruzeiro: ‘Não fui procurado’

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, manifestou-se após os rumores de uma possível conversa com o Cruzeiro. Assim, o profissional decidiu se manifestar por meio de nota oficial para desmentir esse boato. A propósito, ressaltou que a prioridade é ter um bom desempenho do Imortal na reta final do Campeonato Brasileiro e da temporada.

“Em virtude de tudo que vem sendo dito nos últimos dias, gostaria de esclarecer uma coisa. Não fui procurado pelo Cruzeiro, não me ofereci ao Cruzeiro e meu empresário não me ofereceu ao Cruzeiro. Quem me conhece sabe que esse não é um comportamento meu. Cruzeiro é um grande clube, fui campeão lá e respeito muito a entidade e os profissionais que estão no clube. Espero que esse assunto esteja encerrado. Minha cabeça está somente no Grêmio e no Campeonato Brasileiro. E vamos brigar até o fim para colocar o nosso clube no lugar mais alto possível da tabela”, detalhou o treinador em comunicado.

Treinador apontou interesse de outros clubes

Em entrevista recente, o técnico admitiu que foi notificado do interesse de dois clubes da Série A em sua contratação para o próximo ano. Em seguida, surgiram os rumores de que o principal clube seria o Cruzeiro, além do Corinthians. Por sinal, Renato assegurou que manterá o comportamento dos anos anteriores e vai decidir o seu futuro apenas ao final da temporada. Assim como o clube, que adota o mesmo discurso e garante que qualquer conversa sobre uma possível renovação ou saída vai ocorrer somente ao fim de 2024.

Vale relembrar que seu contrato com o clube é válido exatamente até o final deste ano. De acordo com o próprio comandante, o principal objetivo é assegurar uma vaga na próxima edição da Libertadores. Aliás, na derrota de virada por 3 a 2 para o Atlético, ele completou dois anos à frente do time.

