Bolívia, em estádio a 4.150m, goleia a Venezuela; santistas balançam a rede

No jogo que abriu a sétima rodada das Eliminatórias da América do Sul, a Bolívia apreveitou o fator altitude. Dessa forma, arrasou a Venezuela por 4 a 0 na tarde desta quinta-feira (5/9). Este duelo teve uma peculiaridade: pela primeira vez a seleção local jogou no Estádio Municipal de El Alto. Se o tradicional palco boliviano fica a 3.600m do nível do mar, o estádio de El Alto fica a 4.150. O selecionado venezuelano sentiu o efeito de jogar nas alturas e foi presa fácil. Ramiro Vaca (num golaço), Algarañaz, de pênalti, além de Miguelito e Enzo Monteiro – jogadores do Santos – fizeram os gols.

Assim, a Bolívia chega aos seis pontos, largando a penúltima poisição e com chance de fechar a rodada em sétimo lugar. A Venezuela, por sua vez, parou nos nove pontos. Está em quarto lugar, mas perderá pelo menos uma posição para Brasil ou Equador, que se enfrentam nesta sexta-feira, em Curitiba.

Bolivianos arrasadores

A Venezuela surpreendeu na escalação. Para começar, o treinador Fernando Batista preteriu o goleiro Baroja (que defende o Always Ready, time da cidade de El Alto) e foi de Romo. A entrou num esquema 4-3-3 com três volantes no meio de campo. Mas não deu nem para o ínício, o time não acompanhava a velocidade dos jogadores da Bolívia, que apostaram muito em chutes de fora da área para aproveitar a velocidade que a bola pega na altitude. E foi assim que chegou ao primeiro gol, num belíssimo chute de fora da área de Ramiro Vaca. As chances foram se seguindo para o time da casa. Mas o segundo gol só saiu aos 48, num pênalti que Algarañaz sofreu e cobrou para marcar.

No segundo tempo, a Bolívia logo ampliou, no primeiro minuto, com Miguelito. E foi ainda mais incisiva contra uma Venezuela que seguia sem poder ofensivo. E o time visitante não levou mais gols graças ao goleiro Romo, autor de três grandes defesas. No fim, a Bolívia arrefeceu. Assim, os venezuelanos, enfim, foram ao ataque e criaram duas chances, a melhor com Machís. Mas a bola dos visitantes não entrou. Já a Bolívia fez a alegria da torcida construindo a goleada aos 44. Ramiro Vaca lançou José Sagredo e estre cruzou para Enzo Monteiro

BOLÍVIA 4X0 VENEZUELA

7ª rodada das eliminatórias sul-americanas

Data: 5/9/2024

Local: Estádio Municipal, El Alto (BOL)

BOLÍVIA: Lampe; Cuéllar, Haquín e Marcelo Suárez; Medina, Robson Matheus (Daniel Camacho, 40’/2ºT), Chávez (José Sagredo, Intervalo) Henry Vaca (Miguel Terceros, 33’/1ºT), Ramiro Vaca e Fernández (Paz, 29’/2ºT); Algarañaz (Enzo Monteiro, 29’/2ºT). Técnico: Óscar Villegas

VENEZUELA: Romo; Aramburu, Ferraresi (Makoun, 12’/2ºT), Osório e Miguel Navarro; Segóvia, Daniel Pereira (Cásseres, 12’/2ºT), José Martínez (Soteldo, Intervalo); Murillo (Machís, Intervalo), Rondón e Cádiz (Kervin Andrade, 20’/2ºT). Técnico: Fernando Batista

Gols: Ramiro Vaca, 13’/1ºT (1-0). Algarañaz, de pênalti, 48’/1ºT (2-0); Miguelito, 1’/2ºT (3-0); Enzo Monteiro, 44’/2ºT (4-0)

Árbitro: Wilmar Roldán

Auxiliares: Jhon León e Richard Ortiz

Cartões amarelos: Cuéllar, Ramiro Vaca. Enzo Monteiro (BOL); Cásseres (VEN)

