Laquintana viaja para Joinville e pode estrear pelo Santos

O meia-atacante Ignacio Laquintana pode, enfim, estrear pelo Santos. Afinal, está regularizado e irá viajar para encarar o Brusque, neste sábado (07), pela 25ª rodada da Série B, às 16h, na Arena Joinville. Dessa forma, disputará posição com Otero no time titular, mas o uruguaio deve ser banco para o venezuelano.

Por outro lado, o atacante Yusupha Njie e o zagueiro Luan Peres ainda não estarão à disposição. O defensor, aliás, ainda nem chegou ao Brasil para começar os trabalhos no Santos.

Voltas e desfalques no Santos

O Peixe celebra os retornos de Julio Furch e do lateral-esquerdo Escobar. O primeiro volta após recuperar-se de um entorse no ombro esquerdo, enquanto o segundo volta após cumprir suspensão no 2 a 2 contra a Ponte Preta.

Entretanto, o Santos não poderá contar com o lateral-direito JP Chermont, afinal, está com a seleção brasileira sub-20. Dessa forma, uma provável escalação do time comandado por Fábio Carille tem Gabriel Brazão; Hayner (Rodrigo Ferreira), Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Laquintana), Guilherme e Wendel Silva.

O Santos precisa da vitória para não se complicar na briga pelo título da Série B. O Peixe está na quarta colocação, com 40 pontos, três atrás do líder Novorizontino. Entre eles, inclusive, aparecem ainda Mirassol e Vila Nova, ambos com 42. Os goianos, porém, já jogaram na rodada.

