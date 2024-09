Cruzeiro retorna aos treinamentos e Fernando Seabra conta com novidades

O Cruzeiro se reapresentou nesta quinta-feira (5), após três dias de folga durante a Data Fifa. O comandante Fernando Seabra contou com novidades: Gabriel Veron e Lautaro Díaz foram liberados pelo departamento médico e já treinam com os companheiros.

Desse modo, o próximo jogo do time mineiro será contra o São Paulo, no dia 15, às 18h30 (de Brasília), no estádio do Mineirão. Ambos os times estão brigando por posições dentro do G6.

Gabriel Veron, aliás, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no dia 20 de julho, durante a partida contra o Palmeiras, e estava em fase de transição há um mês. O atacante era titular da equipe quando precisou se afastar para tratamento médico.

Lautaro, por sua vez, não teve lesão diagnosticada, mas ficou de fora dos jogos contra o Inter e o Atlético-GO, ambos no Mineirão, devido ao desgaste muscular.

O time mineiro ainda trabalha para recuperar Rafa Silva, que não atua desde junho. Dinneno e Japa também seguem em recuperação, mas seus casos são mais graves, pois ambos passaram por cirurgias. O atacante argentino rompeu o ligamento colateral anterior do joelho direito, enquanto o meia fraturou o pé direito.

