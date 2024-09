Ídolo da Argentina, Di María recebe homenagem no Monumental

Di María se emociona em homenagem nesta quinta-feira - (crédito: Foto: Juan Mabromata/AFP via Getty Images)

Astro do futebol mundial, Di María foi homenageado por torcedores, companheiros e membros da comissão técnica da Argentina, nesta quinta-feira. Antes da partida contra o Chile, o antigo dono da camisa 11 ficou muito emocionado. O meia do Benfica anunciou sua aposentadoria da seleção depois da conquista do título da Copa América.

“Serei eternamente grato a todos que compartilharam comigo. Agora sou mais um fã. Vou continuar apoiando-os. Vamos continuar nesse caminho porque eles têm muita coragem para fazer isso “, disse o jogador emocionado.

A homenagem começou com um emocionante vídeo que relembrou momento da carreira de Di María, com a narração de sua filha Mía. Em seguida, veio um vídeo do capitão, Lionel Messi, que foi companheiro dele em grande parte na Argentina.

Em seguida, o presidente da AFA, Claudio Tapia, entregou uma placa ao jogador, enquanto o da Conmebol, Alejandro Domíguez, uma réplica da Copa América. Além disso, os jogadores da atual seleção albiceleste entraram com uma camisa que em As costas traziam a legenda “Obrigado Fide”, com a imagem de uma comemoração de gol para ele.

Di María disputou 145 jogos e marcou 31 gols com a camisa da Argentina. Além disso, conquistou duas Copas América e uma Copa do Mundo defendendo seu país. O jogador de 37 anos entrou para a história como ídolo da nação. Havia a expectativa de que Di María atuasse por 11 minutos, mas isso não irá acontecer.

