Cuiabá pressiona, tem gol polêmico anulado, mas não sai do empate com o Juventude

O Cuiabá recebeu o Juventude nesta quinta-feira (5), na Arena Pantanal, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão Série A. Desesperado para somar pontos e tentar sair do Z4, o time não conseguiu mais do que um empate em 0 a 0 em casa.

Com isso, o Cuiabá continua na vice-lanterna, com apenas 22 pontos. Por outro lado, o time gaúcho se mantém distante do Z4, chegando aos 29 pontos, o que o coloca na 13ª posição.

Primeiro tempo morno na Arena Pantanal

O Juventude teve 64% de posse e tomou o controle do jogo, mas não conseguiu transformar esse domínio em gols. As melhores oportunidades surgiram em jogadas aéreas. Por outro lado, o Dourado demorou mais para criar boas chances, mas viu Max desperdiçar um arremate na grande área.

Polêmica da arbitragem no segundo tempo

Próximos jogos das equipes

Cuiabá volta a campo no dia 16 para enfrentar o Internacional no Estádio Beira Rio. Já o Juventude receberá o Fluminense em casa no dia 15. Antes disso, jogará em São Paulo contra o Corinthians pela Copa do Brasil

CUIABÁ X JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – Partida atrasada da 16° rodada

Data: 05/09/2024 (quinta-feira)

Local: Arena Pantanal

Público e Renda:

Gols:

CUIABÁ: Mateus Pasinato, Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro (Filipe Augusto, 13’/2ºT), Lucas Fernandes (Gustavo Sauer, 41’/2ºT), Max (Denilson, 26’/2ºT), Derik Lacerda, Clayson (Eliel, 26’/2ºT) e Jonathan Cafu (Railan, 26’/2ºT) Técnico: Bernardo Franco.

JUVENTUDE: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson, Nene (Jean Carlos, 23’/2ºT), Lucas Barbosa, (Marcelinho, 23/2ºT), Erik (Diego Gonçalves, 2ºT.) e Carillo (Edson Carioca, 41’/2ºT). Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (FIFA-MG) e Marcyano da Silva Vicente (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões Amarelos: Alan Empereur, Lucas Fernandes, Denilson (CUI); Lucas Barbosa (JUV)

Cartões Vermelhos:

