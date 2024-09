Roque desabafa sobre passagem pelo Barcelona: ‘Não foi como esperava’

Centroavante da Seleção Brasileira sub-20, Vitor Roque abriu o coração e falou pela primeira vez sobre sua curta passagem pelo Barcelona, nesta quinta-feira (5), após a vitória do Brasil sobre o México por 2 a 1, em amistoso realizado em São Januário. O garoto, agora com 19 anos, chegou ao clube catalão na metade de 2023, disputou uma temporada e, sem espaço, parou no Betis, por empréstimo. O garoto admitiu uma certa frustração com o momento.

“Um pouco complicado para mim. Cheguei e não foi da forma como pensei. É muito difícil sair tão jovem para um clube tão grande. Os jornalistas só julgam se você não estiver bem. Não entendem e não acompanham o entorno. É duro. A cabeça não fica boa, por isso, tenho trabalhado bastante a parte psicológica”, desabafou.

Roque garante, porém, que está 100% focado no Betis e na Seleção Brasileira sub-20.

“Já passou. Meu pensamento é só no Betis. Se fizer uma temporada excelente, as coisas vão acontecer naturalmente para mim. Respeito o processo. Sobre a Seleção, é um prazer vestir essa camisa, não importa se é sub-20 ou profissional”, completou Roque.

O Barcelona contratou Roque junto ao Athletico-PR por 74 milhões de euros (R$ 395 milhões). Ele, aliás, é a segunda transferência mais cara no futebol brasileiro, atrás somente da saída de Neymar ao mesmo Barça, em 2013: 88 milhões de euros (R$ 544,3 mi na cotação atual). Na Catalunha, o atacante de 19 anos disputou somente 16 jogos e marcou dois gols.

