Ex-Botafogo, Bruno Lage é anunciado no Benfica, de Portugal

O ex-técnico do Botafogo, Bruno Lage, foi apresentado oficialmente no Benfica, de Portugal, nesta quinta-feira (5). O comandante retorna ao clube que o destacou internacionalmente ao conquistar a liga portuguesa na temporada 2018/2019.

Bruno Lage, aliás, chega para substituir o alemão Roger Schmidt, demitido após um início ruim e um empate contra o Moreirense nesta temporada em Portugal.

No entanto, aos 48 anos, Lage estava sem clube desde sua passagem apagada pelo Botafogo em 2023. Ele assumiu o time na liderança do Brasileirão, mas perdeu uma sequência de partidas, incluindo um clássico contra o Flamengo, quando chegou a pedir demissão na entrevista coletiva. Ficou no clube, mas sem clima e novamente com um período sem vencer que levou à sua demissão em outubro, quando Tiago Nunes foi contratado para assumir o alvinegro carioca.

Contrato de Lage com o Benfica vai até o ano de 2026

Todavia, o seu contrato com o Benfica vai até 2026, e ele terá a missão de competir diretamente contra Sporting e Porto. No momento, o time de Lisboa ocupa a sétima colocação, com sete pontos em quatro rodadas.

Contudo, além do Botafogo e do Benfica, Lage também comandou o Wolverhampton, da Inglaterra, entre 2020 e 2021. Assim, vai apenas para o seu quarto trabalho como treinador principal.

