Neymar faz ironia com posicionamento político em sua volta aos treinos

O atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e da Seleção Brasileira, Neymar está próximo de retornar aos gramados. Isso porque, vive a fase final de recuperação da lesão no ligamento e menisco do joelho esquerdo. Ele sofreu esse problema em outubro do ano passado e recentemente recebeu a liberação para voltar aos treinos.

Assim, em um dos registros da conta oficial do Al-Hilal nas redes sociais, o astro aparece fazendo algumas finalizações. Com relação a este cenário, o craque compartilhou a postagem e fez ironia com posicionamento político.

“Sou esquerdista”, acompanhado do emoji de uma risada. Vale relembrar que Neymar assume publicamente que defende a ideologia da direita.

Em seguida, nas outras publicações em seus stories do Instagram brincou novamente.

“Sou direita também”, novamente ao lado de um emoticon de risada.

Até que indicou o retorno próximo aos gramados.

”O pai tá voltando”, frisou Neymar.

Neymar se tona pai de mais dois filhos durante a recuperação

Nestes 11 meses sem poder atuar e em recuperação da lesão, o atacante acompanhou o nascimento de dois filhos. No caso, Mavie, de dez meses, fruto do seu atual relacionamento com Bruna Biancardi. Bem como Helena, de dois meses, oriunda do seu caso com a influenciadora Amanda Kimberlly. A propósito, há a chance de ele descobrir a paternidade de outra criança.

No caso, da húngara Jazmin Zóe, de 10 anos. Afinal, sua mãe Gábriella Gaspar, afirma com contundência que o jogador é o pai da menina. Ela detalha que o conheceu em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em 2014. Na oportunidade, Neymar estava na cidade para atuar em um amistoso entre a pentacampeã mundial e a seleção local. Através da Justiça, a ex-modelo conseguiu que o astro fosse obrigado a fazer o teste de DNA. Em diversas ocasiões, Gábriella fez postagem em que compara a aparência de sua filha e de Neymar, quando era criança. Exatamente na tentativa de comprovar as suas alegações. Neste período também, a namorada do craque anunciou o fim do relacionamento ao tomar conhecimento de traições. Contudo, alguns meses depois ele conseguiu convencê-la a reatar o namoro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.