André cita importância de partida do Brasil contra o Equador

Provável titular do Brasil na partida contra o Paraguai, o volante André comentou sobre a importância do duelo para a Seleção Brasileira. Naturalmente, uma exibição ruim pode afetar a continuidade dele e dos colegas no time comandado por Dorival Júnior. A bola vai rolar às 22h desta sexta-feira (06), no Couto Pereira.

O Brasil está em sexto lugar nas Eliminatórias, com apenas sete pontos em seis jogos. Todos, é verdade, sob o comando de Fernando Diniz. No entanto, após a chegada de Dorival Júnior, a Seleção Brasileira caiu nas quartas de final da Copa América, ganhou dois amistosos e empatou outros dois. André reconhece que a fase não é das melhores.

“A equipe do Equador é uma equipe que está surgindo novos talentos, mas o time vem bem, está fazendo bons treinamentos. Tenho certeza que com o apoio da nossa torcida, vamos fazer um grande jogo em busca dessa vitória. Não estamos em uma situação muito boa na tabela, sabemos disso, mas vamos trabalhar muito para conseguir essa vitória, voltar a vencer nessas eliminatórias e subir na tabela”, comentou André, vendido pelo Fluminense para o Wolvherhampton (ING) no final de agosto.

Ele, inclusive, estreou pelo clube inglês no sábado (31) e está treinando com a Seleção Brasileira em Curitiba desde segunda-feira (2).

“É super importante estar aqui representando o Brasil e sempre um motivo de grande felicidade. O time vem bem, está fazendo bons treinamentos. Tenho certeza que com o apoio da nossa torcida, vamos fazer um grande jogo em busca dessa vitória”, concluiu André, em entrevista à CBF TV.

Panorama nas Eliminatórias

O Brasil fará ainda outros cinco jogos pelas Eliminatórias depois de encarar o Equador. Aliás, um desses compromissos será na próxima terça-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília), quando visitará o Paraguai. Os seis primeiros colocados se classificam para a Copa do Mundo. As Eliminatórias têm 18 jogos. Já o sétimo colocado é a Bolívia, com seis pontos, mas já sete jogos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.