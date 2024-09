Bidu fala em página virada e pede foco do Timão no Juventude

O Corinthians ainda luta contra o rebaixamento no Brasileirão e, inclusive, deve permanecer nesta batalha até dezembro. No entanto, o Timão também divide as atenções com a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Inclusive, de acordo com o lateral-esquerdo Matheus Bidu este tem que ser o foco agora.

“Estamos focados no retorno (aos treinos). Temos um jogo muito importante na quarta-feira. Retornamos para fazer a preparação, o grupo está focado. Continuamos pensando jogo após jogo. A vitória foi muito importante no final de semana passada. Agora é focar nos próximos jogos que vai dar tudo certo, se Deus quiser”, compartilhou o lateral Matheus Bidu.

O Corinthians encara o Juventude pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (11), às 21h, na Arena. No jogo de ida, aliás, o Timão perdeu por 2 a 1. Dessa forma, os paulistas precisam de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para avançar às semifinais e enfrentar Flamengo ou Bahia. Contudo, vitória por um gol de diferença levará o duelo para os pênaltis. Novo tropeço, naturalmente, dá a vaga para o Juventude.

Matheus Bidu está com 25 anos e passou ainda por Guarani e Cruzeiro antes de chegar ao Corinthians no ano passado. O lateral-esquerdo soma 54 partidas oficiais desde então, com dois gols e duas assistências. Atualmente, ele é titular no Timão.

