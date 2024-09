De Bruyne critica Fifa e Uefa por calendário do Mundial de Clubes: ‘É o dinheiro que fala’

De Bruyne não concorda com o aumento de partidas nas próximas temporada - (crédito: - Foto: Darren Staples/AFP via Getty Images)

Com o novo Mundial de Clubes no horizonte, a partir de 2025, De Bruyne, um dos principais jogadores do Manchester City e da Bélgica, criticou o calendário do futebol mundial. Assim, aos 33 anos, o atleta revelou que teme uma sobrecarga com a nova competição e criticou abertamente a Fifa e a Uefa por contribuírem com a criação do torneio.

“O problema vai chegar quando tiver terminado o Mundial de Clubes. Sabemos que haverá somente três semanas entre a final e a primeira rodada da Premier League. São três semanas para tirar férias e se preparar para jogar mais de 80 jogos. Talvez passe este ano, mas será um problema no ano seguinte. A PFA (Associação dos Jogadores Profissionais), na Inglaterra, e os sindicatos de jogadores dos outros países tentaram achar soluções”, disse.

“O problema é que a Uefa e a Fifa fazem mais partidas e podemos tentar dizer alguma coisa, mas nenhuma solução foi encontrada. Eles não se importam. É o dinheiro que fala – reclamou De Bruyne, em entrevista coletiva na quinta-feira, véspera da partida da Bélgica contra Israel, em Bruxelas, pela Liga das Nações”, acrescentou.

Novos formatos

O Mundial de Clubes com 32 times, nos Estados Unidos, é a novidade para 2025 e, junto com o novo formato da Champions League, da Liga Europa e da Liga Conferência. Dessa forma, as equipes europeias irão ultrapassar a marca de 70 partidas na temporada. Em 2026, aliás, teremos a primeira Copa do Mundo com 48 seleções, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Assim, as três competições europeias de clubes mudaram de formato: saiu a tradicional fase de grupos e entrou uma fase de liga. Na Champions, os times disputam oito jogos contra adversários diferentes em vez do sistema de ida e volta que totalizava seis partidas. Além disso, no mata-mata haverá um playoff de ida e volta antes das oitavas de final.

Por fim, o novo Mundial de Clubes acontece entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025, com o mesmo formato da Copa do Mundo com 32 seleções. Entre os clubes brasileiros, Palmeiras, Flamengo e Fluminense já garantiram vaga no torneio.

