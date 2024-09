Palmeiras faz provocação ao Corinthians por uniforme verde no CT, mas recebe resposta

Registro do treino do Green Bay Packers no CT do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

O Palmeiras não perdeu a oportunidade de provocar o maior rival, o Corinthians, que recebeu um uniforme verde do Green Bay Packers, equipe da NFL. Isso porque o time do estado de Wisconsin utilizou o CT do Timão como local de preparação para jogo de futebol americano, que vai ocorrer no Brasil. Exatamente na Neo Química Arena, às 21h15, nesta sexta-feira (6/9).

Assim, em agradecimento ao Coringão por ceder as instalações, o Packers deu uma camisa do seu uniforme padrão, que contém predominantemente o verde. Aliás, a vestimenta tem a presença do nome “Corinthians” na parte de trás. Vale relembrar que tal cor faz alusão ao arquirrival. Por isso, apesar de não ser uma proibição institucional, não há a permissão do uso no centro de treinamento.

Desta forma, o Alviverde aproveitou a chance para provocar o Alvinegro da Zona Leste de São Paulo.

“Entre palcos e modalidades, não adianta: é impossível fugir do Verdão”, ironizou o Palmeiras em postagem nas redes sociais.

Em seguida, menos de uma hora depois da publicação do arquirrival, o Corinthians respondeu a provocação da mesma maneira. No caso, fez uma publicação em que expõe seus dois títulos mundiais, troféu que o Alviverde ainda almeja conquistar.

“Em semana de um evento mundial na #CasaDoPovo, nada melhor do que um #TBT desses!”, apontou o Corinthians.

Verde é motivo de debate na casa do Corinthians

A presença da cor verde na Neo Química Arena causou discussão antes da realização do duelo pela NFL. Afinal, o adversário dos Packers, o Philadelphia Eagles, mandante do duelo, também conta com o verde em seu uniforme. Apesar disso, no embate desta sexta-feira (06), utilizará uma vestimenta predominantemente preta e branca. Vale destacar que este confronto da NFL será o primeiro em solo brasileiro.

