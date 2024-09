Bergwijn rebate técnico da Holanda após ser rejeitado por assinar com o Al-Ittihad

Romania's midfielder #10 Ianis Hagi and Netherlands' forward #25 Steven Bergwijn fight for the ball during the UEFA Euro 2024 round of 16 football match between Romania and the Netherlands at the Munich Football Arena in Munich on July 2, 2024. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

O técnico da Holanda, Ronald Koeman surpreendeu ao fechar as portas da seleção para Bergwijn, apenas por causa do acerto do atleta com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Ao ser tachado de não ter ambição na carreira, o jogador lamentou as declarações do comandante e afirmou que não quer mais defender a seleção sob a batuta do atual treinador.

“Não se trata os jogadores assim. Sempre considerei uma honra jogar pela seleção holandesa, mas com esse técnico não quero mais. Para mim acabou com alguém que deliberadamente me retrata assim na imprensa”, disse o jogador ao jornal holandês “De Telegraaf”, em entrevista publicada nesta sexta-feira (6).

“Estou melhorando em todos os sentidos e tenho 1.000% de certeza da minha escolha. Posso assegurá-lo de que a competição aqui é melhor do que na Holanda. Veja os jogadores de topo jogando aqui, e na pré-temporada o Al-Ittihad venceu a Inter de Milão. O técnico da seleção sabe muito bem que a competição na Arábia Saudita é de um bom nível. Kanté joga há um ano e foi o melhor contra a Holanda na Eurocopa, e Laporte, jogando no Al-Nassr, se tornou campeão europeu com a Espanha”, completou.

Entenda a declaração polêmica

Nesta Data Fifa, a Holanda disputará duas partidas pela Liga das Nações, contra Bósnia e Alemanha. No entanto, o treinador Ronald Koeman deixou claro que o atacante Bergwijn não ficará só de fora desta lista, como também de outras. O profissional, portanto, fechou as portas para o jogador por causa de sua transferência do Ajax para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

“Bergwijn ir para a Arábia Saudita aos 26 anos não tem nada a ver com o aspecto esportivo. A sua história com a seleção holandesa está encerrada. Ele provavelmente sabe que eu diria isso”, afirmou o comandante

“Se tem 26 anos, a ambição mais importante deve ser esportiva, não financeira. Ele podia ter ficado no Ajax, não? Tenho certeza de que o Ajax também paga bem. Com a sua idade, não tomaria essa decisão”, acrescentou Koeman em entrevista coletiva nesta terça-feira.

O Al-Ittihad anunciou a contratação de Bergwijn, que já disputou duas Copas na carreira, pelo valor de 25 milhões de euros (R$155 milhões). Com passagens por PSV e Tottenham, o atleta defendeu as cores do Ajax nas últimas duas temporadas.

