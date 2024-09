Villarreal e Pelé Academia assinam acordo para promover jovens talentos

O Villarreal C.F. assinou um acordo de colaboração com o Resende e sua Pelé Academia. Assim, essa união visa não só fortalecer os laços entre Europa e América do Sul no mundo do futebol como servir de ponte para o desenvolvimento de jovens talentos e a formação de treinadores a nível internacional.

A celebração da parceria se dará de forma emblemática, aos pés do Cristo Redentor. O evento acontecerá no dia 12 de setembro, às 19h30, quando haverá uma coletiva do ex-jogador Marcos Senna. Ele é referência, ídolo e embaixador do Villarreal, clube que defendeu por 11 temporadas, de 2002 a 2013.

“A união com a Pelé Academia é um marco na expansão internacional do clube, fortalecendo sua presença em um dos mercados de futebol mais vibrantes e competitivos do mundo”, disse Marcos Senna, reforçando, como embaixador, a posição do clube como líder no desenvolvimento de talentos e sublinhando seu compromisso com o desenvolvimento global do futebol.

Dessa forma, o evento também contará com as presenças do CEO Fernando Roig. Além do diretor comercial Juan Antón e do diretor de comunicação Hernán Sanz. Um dos pontos altos será a projeção da camisa do Submarino Amarelo no maior cartão postal do Rio de Janeiro.

União importante para os jovens

A colaboração com a Pelé Academia foca permitir que jovens jogadores brasileiros se beneficiem desta metodologia, facilitando sua adaptação dentro e fora de campo. Os jovens atletas que chegarem ao Villarreal, vindos da Pelé Academia, serão recebidos num ambiente que prioriza seu bem-estar e crescimento, garantindo uma transição fluida e bem-sucedida para o futebol europeu.

Além disso, este acordo inclui um sistema inovador de formação de treinadores. Os técnicos da Pelé Academia receberão treinamento nas instalações do Villarreal, aprendendo a aplicar sua metodologia avançada no Brasil. O que não só fortalecerá as operações da Pelé Academia como também contribuirá para o desenvolvimento do futebol de base no Brasil, alinhando técnicas de treinamento com os mais altos padrões europeus.

