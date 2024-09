Homenageado pela Argentina, Di María e se emociona em discurso de despedida: ‘Muitos sentimentos’

A vitória da – líder absoluta das Eliminatórias – Argentina sobre o Chile, por 3 a 0, teve um sabor mais emotivo, mais simbólico. O duelo marcou a despedida definitiva de Ángel Di María dos torcedores da La Albiceleste. O jogador, que fez história com a camisa da seleção, anunciou aposentadoria da equipe nacional após o título da Copa América.

Di María não conseguiu se conter diante das homenagens que marcaram o pré-jogo contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O, agora, ex-jogador se emocionou ao assistir um vídeo narrado por sua filha mais velha, Mia, com alguns dos auges de sua vitoriosa carreira.

A campeã do mundo venceu o Chile e se isolou na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo. A Argentina chegou aos 18 pontos em sete partidas, enquanto o adversário da noite de quinta-feira segue com cinco pontos, na nona colocação.

Di María se emociona

A voz de Mia no vídeo que recordava momentos gloriosos em imagens esteve entre uma das homenagens que tocou o coração de Di María. Mensagens de amigos também tiraram lágrimas do ex-jogador e, entre elas, a de um amigo especial: Lionel Messi. “Eu quero que você aproveite esta noite especial. A Argentina está lhe prestando uma homenagem mais do que merecida. Por tudo que você nos deu”, disse o 10 da Albiceleste.

Envolvido pelo momento emotivo, El Fideo fez questão de deixar suas últimas palavras aos torcedores e companheiros presentes no estádio. Di María também agradeceu por todo suporte familiar que recebeu no decorrer da carreira, posto como fundamental para esse ”final feliz”.

“Muito difícil falar. Tenho muitos sentimentos dentro de mim. Antes de mais nada, quero agradecer a todas pessoas que trabalham na AFA (Federação Argentina). Ao longo da minha carreira, 16 anos, passei por coisas difíceis e agora tenho a maior alegria. Mas eles sempre nos apoiaram com boa cara. Para eles fica este primeiro carinho e gratidão, por tudo que fizeram por mim, e por todos rapazes que passaram pela seleção”, e prosseguiu:

“Não quero esquecer os treinadores e meus colegas de equipe. Tive oportunidade de ter grandes jogadores ao meu lado e tivemos a infelicidade de não conseguir alcançar algo. Por isso que não os quero esquecer. Eles me ensinaram a continuar a lutar. Não posso esquecer todos meus colegas, aqueles que ainda tentam ser jovens e também os mais novos, que me deram oportunidade de ganhar tudo que ganhei. Graças a eles que vou embora desta forma, com esse carinho”.

Por fim, agradeceu aos familiares. “Vou me tornar mais um torcedor nas arquibancadas. Vamos certamente lutar pela Copa América e pela Copa do Mundo. Por último, quero agradecer à minha família, todos que me apoiaram quando as coisas não correram bem. Aos meus pais, aos meus irmãos e irmãs que estão nas arquibancadas. Obrigado por aguentarem tudo. E aos mais importantes da minha vida, os meus queridos (olhando para esposa e filhas), os que nunca deixaram que nada me magoasse. Obrigado, obrigado, obrigado do fundo do meu coração”.

Argentina nas Eliminatórias

Líder com 18 pontos, a Argentina cumpriu seu papel diante do Chile na noite da última quinta-feira (5). O Uruguai, segundo colocado, soma 13 pontos e joga nesta noite contra o Paraguai, às 20h30, no Centenário.

A Colômbia e a Venezuela fecham o G4, com 12 e nove pontos, respectivamente. Os colombianos encaram o Peru, fora de casa, nesta sexta-feira (6), às 22h30. Os venezuelanos, por sua vez, sofreram uma goleada por 4 a 0 para Bolívia na noite da última quinta-feira (5), no Municipal de El Alto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.