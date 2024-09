Líder no returno da Série B, Avaí se apoia em boa fase para chegar ao G4

O Avaí encara o Sport, na Ressacada, em duelo decisivo, neste sábado (7), pela 25ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Isso porque a partida representa um confronto direto entre duas equipes que brigam pelo acesso. Assim, a equipe catarinense se apega na boa fase para se manter próximo dos líderes.

Afinal, nas últimas cinco rodadas, a equipe conquistou quatro vitórias, uma delas inclusive sobre o principal favorito do torneio, o Santos. Desta forma, com esse rendimento, vem garantindo a melhor campanha do segundo turno da competição. Assim, conseguiu diminuir a diferença em relação aos quatro primeiros colocados: no início do returno, o Avaí ocupava somente a 11ª colocação, a nove pontos do então líder Santos. Hoje, a diferença para o Novorizontino é de apenas seis pontos, com um confronto direto a disputar na 33ª rodada.

Para superar o Sport, o elenco comandado por Enderson Moreira aposta na solidez defensiva. Atualmente, o Avaí possui a segunda melhor defesa do futebol brasileiro entre equipes das Séries A e B, com 17 gols sofridos em 24 jogos. No comando da agremiação desde agosto, o novo treinador sofreu apenas uma derrota em cinco partidas, e foi fundamental para recolocar o clube na disputa pelo acesso.

“O grupo tem trabalhado arduamente nas últimas semanas e os resultados vêm aparecendo dentro de campo. Estar presente na Série A em 2025 é o principal desejo do clube, e temos a certeza de que todo o elenco, comissão técnica e diretoria estão concentrando esforços para alcançar esse objetivo”, destacou Júlio César Heerdt, presidente do Avaí.

Avaí também aposta em gestão responsável para retornar à elite

Fora das quatro linhas, o Avaí também volta suas atenções para o grande objetivo da temporada. Nos últimos anos, a diretoria trabalhou para profissionalizar sua administração, implementando medidas pelo equilíbrio financeiro e movimentos que ajudaram a reinserir o clube no caminho rumo à elite do futebol nacional.

“Nossa gestão busca recolocar o clube em seu devido lugar. Para isso, temos trabalhado em um projeto de estabilidade a longo prazo. Procuramos sanar pendências financeiras, realizar movimentos responsáveis no mercado e traçar objetivos realistas nos últimos anos. Agora, colhemos os frutos deste processo, acreditando na força do nosso torcedor e do nosso grupo para voltarmos à Série A”, complementou o mandatário da equipe catarinense.

A força da torcida avaiana tem sido um dos pontos de apoio da equipe este ano. Nesta semana, inclusive, o clube atingiu a marca de 11 mil torcedores em seu quadro de sócios. Segundo pesquisa recente divulgada pela Atlas Intel, o Avaí possui a maior torcida do estado de Santa Catarina e a vigésima do país, superando clubes da primeira divisão.

