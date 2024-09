Mesmo com seis reforços, Vasco ainda precisa atacar principal deficiência

Apesar de melhorar sua performance e seus resultados ao longo de 2024, o Vasco ainda tem uma carência específica no elenco. E o leitor do Jogada10 já até sabe em qual setor: zaga. Com a janela internacional de transferências fechada, o Cruz-Maltino precisa de criatividade se ainda pretende se reforçar na defesa.

Afinal, este é um dos principais problemas do time na temporada. Como citado, a equipe, sob o comando do interino Rafael Paiva, melhorou seu desempenho e até passou a sofrer menos gols. No entanto, o problema ainda existe, já que o time foi vazado em sete das últimas dez partidas.

LEIA MAIS: Rayan revela proposta, mas destaca foco no Vasco: ‘Cabeça muito tranquila’

Poucas opções no Vasco?

Após ser o lanterna no quesito “gols sofridos” no Brasileirão, o Gigante da Colina melhorou no setor, ocupando agora apenas a quinta pior posição dentre os 20 times. Atualmente, Rafael Paiva tem as opções de João Victor, Maicon, Léo, Rojas, Lyncon e Luiz Gustavo para a posição de zagueiro.

E, dos seis reforços contratados na janela, nenhum atua no setor. Não por falta de tentativa, é claro. Afinal, a equipe tentou nomes como Pepe (que se aposentou), Maurício Lemos (Atlético-MG), André Ramalho (foi para o Corinthians), Lyanco (foi para o Atlético-MG) e Luan Peres (foi para o Santos).

Agora, com a janela internacional fechada, o clube reduz drasticamente as opções, podendo contratar apenas jogadores sem contrato ou que atuem em outras divisões do futebol brasileiro. Da Série A, as únicas possibilidades são os atletas que ainda não atuaram em sete ou mais partidas por seus respectivos clubes. Esta segunda parte da janela se encerra na segunda-feira (9).

E, com João Victor suspenso para os dois próximos jogos (Brasileirão, contra o Flamengo; e Copa do Brasil, contra o Athletico), Paiva terá as seguintes opções: voltar com Léo, que está sob desconfiança da torcida por falhas recentes, colocar o paraguaio Rojas, que pouco atuou no ano, ou apostar nos jovens Lyncon (19 anos) e Luiz Gustavo (18 anos). Estes, por sua vez, são vistos como defensores promissores, mas, por conta da baixa idade, podem sentir a pressão pela importância das partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.