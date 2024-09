Astro do Real Madrid ‘segue passos de Cristiano’ e anuncia canal no Youtube

O sucesso de Cristiano Ronaldo nas plataformas sociais parece ter inspirado outras estrelas do futebol. Chegou a vez de Jude Bellingham, do Real Madrid, anunciar seu canal no Youtube – que será lançado no dia 12 de setembro. Os conteúdos do atacante merengue, contudo, funcionarão em uma metodologia pouco distinta da do recordista português.

“Atrás dos holotes” assim Bellingham apresentou seu novo projeto aos quase 37 milhões de seguidores no Instagram. A ideia por trás do canal do Youtube tem como objetivo apresentar parte dos bastidores do cotidiano do atleta em seu primeiro ano na capital espanhola.

Com data de lançamento para o próximo dia 12, Bellingham pensou nesse projeto muito antes. Não à toa, passou o último ano gravando seu cotidiano e cumprindo filmagens para divulgá-lo neste ano na plataforma.

Canal de Bellingham no Youtube

Os inscritos no canal do artilheiro merengue poderão desfrutar de até quatro parcelas semanais com vídeos inéditos de Bellingham. O conteúdo ficará liberado para consumo a qualquer momento.

“Olá, pessoal! Tenho gravado cenas dos bastidores da minha viagem no ano passado. Agora, finalmente estou pronto para compartilhar minha vida ”fora dos flooglights” com todos vocês. A partir do dia 12 de setembro postarei quatro episódios semanais em meu novo canal”, e concluiu:

“Eles estão acessíveis a qualquer momento e podem ser visualizados gratuitamente. Espero que gostem e não esqueçam de se inscrever. Link na minha biografia”, escreveu Jude.

Bellingham deverá compartilhar os vídeos em uma espécie de série da última temporada, considerada a melhor da carreira do jovem. O atleta teve participação direta e essencial nas principais conquistas do Real Madrid, campeão da Liga e da Champions. Além disso, chamou o protagonismo na participação da Inglaterra na Eurocopa 2024, com gols decisivos.

”UR Cristiano”

O astro português colecionou mais um feito emblemático para gravar – ainda mais – seu nome na história do futebol. Mas Cristiano Ronaldo também tem brilhado na carreira de youtuber. Seu canal no Youtube bateu o recorde de inscritos depois de duas horas no ar e, atualmente, soma quase 60 milhões.

Desde o lançamento, há cerca de duas semanas, CR7 compartilhou 31 vídeos curtos em seu canal. Os que aparece acompanhado de Georgina Rodriguez, sua esposa, costumam bombar mais em relação aos demais, mas o conteúdo, como um todo, passa por aprovação. O astro já figura entre os 50 perfis com mais seguidores em todo site ao redor do mundo.

