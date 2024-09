Libertadores e clássico: veja os jogos do Fluminense em setembro após a Data Fifa

Depois da vitória sobre o São Paulo, o Fluminense teve mais de dez dias para recuperar atletas e projetar a reta final da temporada. Nesse sentido, com a Data Fifa, Mano Menezes tem tempo para fortalecer o entrosamento já pensando em subir na classificação do Brasileirão e manter vivo o sonho do bi da Libertadores.

Dessa forma, a equipe carioca terá pela frente mais cinco partidas em setembro. A primeira delas no reencontro com o Juventude, que o eliminou da Copa do Brasil, em um jogo de seis pontos. Assim, será no Alfredo Jaconi, dia 15 (domingo ), às 16h (de Brasília), pela 26ª rodada da competição nacional.

Na sequência, o Tricolor recebe o Atlético-MG pelo jogo de ida das quartas de finais da Libertadores. A partida acontece no dia 18 (quarta-feira), às 19h (de Brasília), no Maracanã, e promete casa cheia. A volta, aliás, será dia 25 (quarta-feira), também às 19h, desta vez na Arena MRV.

Antes disso, o confronto será com o líder do Brasileirão. No dia 21 (sábado), às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, pela 27ª rodada. Uma vitória sobre o rival, que está na ponta da classificação seria importante para aumentar ainda mais a confiança do elenco.

Por fim, para concluir o mês, o Fluminense visita um pedra em seu sapato em mais um confronto direto: o Atlético-GO. O confronto, portanto, acontece em Goiânia, dia 29, às 16h (de Brasília), pela 28ª rodada.

Confira os jogos do Tricolor em setembro

Brasileirão

Fluminense 2 x 0 São Paulo – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

01/07 (domingo), às 18h30

Brasileirão

Juventude x Fluminense – Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

15/09 (domingo), às 16h

Libertadores

Fluminense x Atlético-MG – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

18/09 (quarta-feira), às 19h

Brasileirão

Fluminense x Botafogo- Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

21/09 (sábado), às 18h30

Libertadores

Atlético-MG x Fluminense – Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

25/09 (quarta-feira), às 19h

Brasileirão

Atlético-GO x Fluminense – Antônio Accioly, Goiânia (GO)

29/09 (domingo), às 16h

