Hulk reclama da temperatura em treino do Atlético: ‘Sensação de 50 graus’

Os mineiros têm enfrentado altas temperaturas e tempo seco nos últimos dias. A cidade de Belo Horizonte está tomada pela fumaça, e o atacante Hulk fez uma reclamação a respeito.

A queixa foi divulgada nas redes sociais do Galo, por meio de um vídeo. No registro, o jogador aparece bebendo água e reclamando do calor em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde está localizada a Cidade do Galo.

“Parece que está… sensação de 50 graus. Está louco. Está abafado”, disse o paraibano, de 38 anos.

Belo Horizonte vive um período de grande seca. Atualmente, são 141 dias sem chuva. Este é o segundo maior intervalo sem precipitações registrado na história da capital mineira. O recorde anterior foi de 198 dias, registrado em 1961.

