Memphis Depay: quem é o novo reforço do Corinthians

Falta pouco para que o atacante holandês, Memphis Depay, 30 anos, comece a atuar no Corinthians. Considerada surpreendente, a contratação foi acertada nessa sexta-feira (6/9), com duração até o fim de 2026 e valor de salários mensais em torno de R$ 2,9 milhões. A chegada ao Brasil está prevista até domingo (8/9), a fim de realizar exames médicos e resolver questões burocráticas.

Memphis pretendia permanecer no futebol europeu, mas a proposta apresentada pelo time brasileiro chamou atenção pelo aumento do salário. O Corinthians deve ser ágil para que consiga inscrever o atacante na Copa do Brasil, que tem prazo encerrado em 9 de setembro.

A habilidade de atuar em diversas posições no ataque, o bom desempenho e a notoriedade midiática são aspectos positivos do jogador. Os responsáveis por conduzir a negociação foram Fabinho Soldado (executivo de futebol), Vinicius Cascone (secretário geral) e Pedro Silveira (diretor).

Memphis Depay nasceu em Moordrecht, vila localizada na Holanda. Iniciou a carreira nas categorias de base do VV Moordrecht, do Sparta Rotterdam e no PSV Eindhoven, onde subiu para o elenco profissional em 2011. Foi crucial na conquista de um Campeonato Holandês, uma Copa da Holanda e uma Supercopa da Holanda.

Após ter feito 49 gols em 124 partidas pelo PSV, o jogador foi vendido para o Manchester United por 34 milhões de euros. Foi assim que ganhou notoriedade mundial, apesar de seu baixo desempenho na época — tendo feito apenas 7 gols em 45 jogos. O clube decidiu vender Memphis para o Lyon por 16 milhões de libras, onde teve boa atuação com 76 gols e 54 assistências em 177 partidas.

Em 2021, o atleta ingressou no Barcelona, onde conquistou 14 gols em 42 jogos. Fez parte das conquistas da LALIGA (2022/2023) e da Supercopa da Espanha (2023). Após os números baixos, entrou para o Atlético de Madrid por apenas 3 milhões de euros em 2023.

Memphis Depay também mantém uma carreira como cantor de hip-hop, juntando mais de 50 mil ouvintes mensais apenas no Spotify. Lançou seu primeiro álbum de estúdio em 2020, intitulado "Heavy Stepper", onde está presente a faixa "2 Corinthians 5:7". Seu maior sucesso é a música "No Love", com mais de 12 milhões de reproduções.