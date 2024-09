Jogador de clube inglês sofre lesão grave após espirro

Atacante Victor Adeboyejo, do Bolton Wanderers - (crédito: Foto: Divulgação / Bolton)

O jogador Victor Adeboyejo, do clube inglês Bolton Wanderers, acabou de fora do jogo contra o Barrow, pela Football League Cup, após um espirro se transformar em lesão. Isso porque a ação acarretou um problema muscular grave nas costas do atacante, ocasionando um desconforto na caixa torácica.

De acordo com Ian Evatt, técnico da equipe inglesa, o espirro foi o precursor da lesão sofria pelo atacante de 26 anos.

“Victor estava sofrendo com uma lesão feia nas costas e um espirro foi o gatilho, acredite ou não. (…) Ele sentiu um pequeno estalo entre as costelas e temos esperança de que seja apenas um problema de cartilagem ou muscular, mas até que tenhamos uma boa visão no exame não saberemos. Ele estava bem na hora, mas então ele teve um espirro bem forte. Victor é um garoto poderoso, e até seus espirros são poderosos”, brincou Evatt ao jornal ‘The Bolton News’.

Segundo os médicos do clube, Adeboyejo foi submetido a exames e segue em observação. Contudo, o atacante está momentaneamente fora dos treinos devido às fortes dores.

Sem Adeboyejo, Bolton vence

Apesar da ausência de Adeboyejo, o Bolton derrotou o Barrow por 3 a 2 e avançou na Football League Cup, competição que reúne apenas times da League One e League Two do futebol inglês (terceira e quarta divisão, respectivamente).

Atualmente, o Bolton ocupa a 18º posição na League One, com quatro pontos nos quatro primeiros jogos da temporada.

