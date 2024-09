Textor, do Botafogo, faz publicação provocando o Flamengo

O acionista majoritário da SAF Botafogo, John Textor, fez um post em suas redes sociais comparando os valores gastos entre Botafogo e Flamengo na contratação de jogadores. A publicação acontece em meio a uma discussão no futebol brasileiro sobre fair play financeiro.

Assim, o empresário mostra que o Alvinegro gastou menos que o Rubro-Negro na montagem do elenco nas posições: zagueiro, lateral-esquerdo e meio de campo. Dessa forma, John Texto fez a publicação provocando o Flamengo na questão dos gastos, principalmente após o Botafogo golear o rival por 4 a 1 no Campeonato Brasileiro.

O Botafogo contratou Bastos, Alexander Barboza e Adryelson. No entanto, os três chegaram sem custos à equipe. Enquanto o Flamengo investiu R$ 57 milhões em Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Ortiz. Na lateral-esquerda, o Glorioso gastou R$ 9 milhões com Cuiabano e Alex Telles – este segundo veio de graça. Já o Rubro-Negro investiu R$ 93 milhões em Ayrton Lucas e Viña.

Além disso, no meio de campo, mesmo o Botafogo fazendo a contratação mais cara da história com Thiago Almada, o clube segue atrás do rival nos gastos: R$ 130 milhões, contra R$ 245 milhões do Flamengo com Allan, Alcaraz e Gerson.

Com reforços nesta janela de transferências, as equipes seguem disputando títulos na temporada: Campeonato Brasileiro e Libertadores. No entanto, o Botafogo não está mais na briga pela Copa do Brasil – já o Flamengo segue vivo.

