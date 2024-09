Itália vence a França de virada na Liga das Nações

Italy's midfielder #16 Davide Frattesi (C) celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Nations League Group A2 football match between France and Italy at the Parc des Princes in Paris on September 6, 2024. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

A Itália surpreendeu e conquistou uma grande vitória por 3 a 1, de virada, sobre a França, nesta sexta-feira (6). Na partida que marcou o retorno de Mbappé ao Parque dos Príncipes, em Paris, os italianos confirmaram a vitória com gols de Dimarco, Frattesi e Raspadori nesta primeira rodada do Grupo 2 da Liga das Nações 2024/25. Pelo lado dos donos da casa, Barcola havia aberto o placar com apenas 13 segundos de jogo, em uma falha na defesa italiana.

Dessa maneira, seguem os questionamentos sobre o trabalho do técnico Didier Deschamps na seleção francesa, que acabou renovando contrato até a Copa de 2026 após a eliminação na semifinal da Euro 2024.

Por outro lado, a Itália deu uma bela resposta aos seus torcedores após uma eliminação precoce nas oitavas de final da Eurocopa 2024 e fez sua estreia na Liga das Nações com o pé direito.

O jogo

Em um primeiro tempo equilibrado, França e Itália foram para o vestiário com o placar de 1 a 1. O jogo começou animado, com muitas oportunidades para ambas as equipes. Dessa maneira, Barcola aproveitou falha na defesa italiana e abriu o placar logo aos 13 segundos de jogo. Por outro lado, aos 30 minutos, foi a vez de Dimarco empatar em um golaço com a parte externa do pé.

A Itália voltou do intervalo com mais intensidade e virou o jogo logo aos cinco minutos. Frattesi aproveitou cruzamento rasteiro de Retegui pela direita e colocou os italianos em vantagem. Por outro lado, a França tentou reagir, mas eram os visitantes que tinham as melhores oportunidades. Dessa maneira, Raspadori confirmou a vitória no Parque dos Príncipes.

França 1×3 Itália

1ª rodada da Liga das Nações 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 06/09/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

França: Maignan; Clauss (Kounde, aos 31′ do 2t), Saliba, Konaté, Theo Hernandez; Kanté (Zaire-Emery, aos 31′ do 2t), Youssouf Fofana (Koné, aos 12′ do 2t), Griezmann (Marcus Thuram, aos 31′ do 2t); Olise (Dembelé, aos 12′ do 2t), Mbappé, Barcola. Técnico: Didier Deschamps.

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori (Buongiorno, aos 37′ do 2t), Bastoni; Cambiaso, Frattesi (Udogie, aos 16′ do 2t), Fagioli, Tonali, Dimarco (Brescianini, aos 37′ do 2t); Pellegrini (Raspadori, no intervalo), Retegui (Moise Kean, aos 34′ do 2t). Técnico: Luciano Spalletti.

Gols: Barcola, aos 1′ do 1t (1-0); Dimarco, aos 30′ do 1t (1-1); Frattesi, aos 5′ do 2t (1-2); Raspadori, aos 27′ do 2t (1-3)

Árbitro: Sandro Schärer (SUI)

Cartão amarelo: Koné (FRA)

