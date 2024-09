Fluminense: Empresa vai à Justiça e cobra porcentagem por venda de André

A venda de André do Fluminense para o Wolverhampton, da Inglaterra, ganhou um novo capítulo. Na última quinta-feira, a empresa RM10 Gerenciamento e Assessoria Esportiva acionou a Justiça do Rio de Janeiro para cobrar 10% da negociação do atleta. A informação é da coluna do Ancelmo Gois, do “O Globo”.

A RM10, que tem como sócio Osvaldino Ruas, diz ter firmado um contrato com o Fluminense, em 2017, garantindo-lhe, em caráter de exclusividade, o direito de representar o Tricolor em negociações com clubes do exterior interessados no volante.

Contudo, a empresa, nos últimos meses, afirma que o clube passou a ignorar esse suposto direito, apesar de o contrato prever o repasse de 10% da negociação. André, aliás, foi vendido por 22 milhões de euros, assim, a RM10 diz ter direito a R$ 13,7 milhões.

Resposta do Fluminense em 2023

O Fluminense respondeu uma notificação do empresário em dezembro de 2023. O clube informou que o contrato de representação teve fim em 2019. Além disso, o Tricolor também disse que a RM10 age em “cristalina má-fé” ao usar “argumentos que não possuem nenhuma relação com a verdade”.

