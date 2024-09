Flamengo negocia a contratação de Martial, ex-United

O Flamengo definiu o alvo para tentar substituir o centroavante Pedro: Anthony Martial. O atacante francês tem negociações em andamento com o Rubro-Negro, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Martial está livre no mercado desde o fim do contrato com o Manchester United, da Inglaterra, em junho deste ano. Com início promissor no Monaco, da França, Martial chegou ao clube por cerca de R$ 360 milhões, em 2015, pelos Red Devils.

Nas últimas três temporadas, o francês, porém, fez apenas 13 gols em 71 jogos pelo clube inglês e emprestado ao Sevilla. Neste mesmo período, ele teve nove lesões. Os problemas físicos, inclusive, são parte da carreira do atleta.

Anthony Martial chegou a ter espaço na seleção francesa. Ele foi convocado para defender a equipe na Eurocopa de 2016. Na ocasião, a França foi finalista perdendo a decisão para Portugal.

