Sensação na Tunísia, brasileiro projeta temporada e Mundial

Rodrigues tem o carinho da torcida do Espérance - (crédito: Foto: Divulgação/Espérance)

O atacante Rodrigo Rodrigues tem grandes expectativas para a temporada 2024/25 pelo Espérance, da Tunísia. Após encerrar a última edição do Campeonato Tunisiano como campeão e artilheiro, o brasileiro vai disputar o Mundial de Clubes de 2025. O Espérance garantiu uma das vagas da África ao chegar à final da Liga dos Campeões da África, sendo superado pelo Al-Ahly, do Egito.

Natural de Fortaleza, no Ceará, Rodrigo chegou ao Espérance na temporada passada, após uma boa passagem pelo Juventude. Em sua primeira temporada no futebol tunisiano, o atacante disputou 30 partidas, marcando 11 gols e contribuindo com três assistências.

“A expectativa é a melhor possível para esta nova temporada. Nosso objetivo é defender o título tunisiano e alcançar novamente as finais da Liga dos Campeões. Quero brigar pela artilharia, mas o mais importante é ajudar o time com gols e assistências. Isso será consequência de um bom trabalho”, afirmou o atacante.

O Espérance é um dos 30 dos 32 clubes já confirmados para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Rodrigo Rodrigues destacou o sonho de participar da competição, que acontecerá entre 15 de junho e 13 de julho do próximo ano, nos Estados Unidos.

“É a realização de um sonho enfrentar essas grandes equipes. Sabemos da dificuldade e da necessidade de muito trabalho para chegar bem, mas é um motivo de muita alegria e satisfação. Vamos aproveitar, então, essa oportunidade da melhor forma possível”, disse Rodrigo.

Recuperação e expectativa de estreia na Tunísia

Apesar do início da temporada 2024/25 na Tunísia, Rodrigo Rodrigues ainda não fez sua estreia. O atacante se recupera de uma lesão na panturrilha e deve voltar aos gramados no fim de setembro. Rodrigo, porém, vive a expectativa de repetir o feito da temporada passada, quando marcou o gol da vitória em sua estreia pelo Espérance.

“Minha recuperação está sendo muito boa. Sendo assim, tenho certeza de que vou voltar da melhor forma possível, e a expectativa é estrear como da última vez, com o pé direito, marcando um gol e, acima de tudo, conquistando a vitória”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.