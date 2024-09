Na despedida de Suárez, Uruguai empata em casa com o Paraguai

Uruguay's forward Luis Suarez (L), Paraguay's defender Gustavo Gomez (C) and Paraguay's midfielder Damian Bobadilla fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Uruguay and Paraguay at the Centenario stadium in Montevideo, on September 6, 2024. (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP) (Photo by EITAN ABRAMOVICH/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Em jogo que marcou a despedida do astro Luisito Suárez da Seleção do Uruguai, a Celeste recebeu o Paraguai, nesta quinta-feira (6/9), pela 7ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo foi no Estádio Centenário, lotado. Mas a torcida acabou voltando para casa frustrada. Afinal, os uruguaios ficaram apenas no 0 a 0. Assim, Suárez, que lutou muito, meteu um bola na trave e levou amarelo bobo, se aposenta de sua seleção aos 37 anos somando 143 jogos, com 69 gols. Trata-se do o maior artilheiro da Celeste (Cavani vem atrás, com 58).

Com o empate, o Uruguai foi aos 14 pontos. Dessa forma, vê a líder Argentina (18 pontos) abrir vantagem. Já o Paraguai – que estreou o técnico Gustavo Alfaro – foi aos seis pontos, em sétimo lugar. Na oitava rodada, o Paraguai enfrentará o Brasil no dia 10, em Assunção, às 21h30 (de Brasília). Já o Uruguai visita o Venezuela, também no dia 10, em Maturín, às 19h (de Brasília).

Uruguai tem dez desfalques e Suárez quase marca

O Uruguai entrou com dez desfalques. Quatro por lesão: os flamenguistas De La Cruz, Vinã e Arrascaeta e o palmeirense Piquerez. E seis suspensos: Núñez, Bentancur e Oliveira (cinco jogos) e Araújo e Giménez (dois jogos), além de outro rubro-negro, Varela (um). Tantas ausências fizeram o treinador Bielsa optar por Suárez no ataque e deixar Valverde como criador. Funcionou, pois o Uruguai foi bem perigoso. Quase marcou num erro do goleiro paraguaio Gatito saindo com os pés, em que Pellistri quase ficou com a bola, e num voleio de Suárez que foi na trave esquerda. De ruim para a Celeste foi o cartão amarelo de Valverde. Como estava pendurado, desfalca o Uruguai contra a Venezuela.

Mas o Paraguai fazia um bom jogo. Com Pitta (do Cuiabá) no comando do ataque, o time levou perigo: um chute de Enciso na trave e um lance em que Almirón entrou na área e chutou, mas Rochet fechou bem e salvou.

Paraguai perigoso no segundo tempo

No segundo tempo, o Uruguai manteve a bola (69% de posse), tentando fazer triangulações próximas da área. Mas o Paraguai dava sustos, principalmente após os dez minutos, quando a seleção da casa perdeu o foco. Aos 15, um chute de Diego Lopes foi na trave esquerda de Rochet. Pouco depois, Enciso quase marcou.

Apenas aos 27 minutos o Uruguai voltou a oferecer perigo, num belo chute de Braian Rodríguez para grande defesa de Gatito. Suárez fez um segundo tempo muito discreto, mas protagonizando uma confusão com o paraguaio Velázquez e levando amarelo. No fim, pressão da seleção da casa, mas nada de gol.

Uruguai 0x0 Paraguai

7ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa

Data: 6/9/2024

Local: Estádio Centenário, Montevidéu (URU)

URUGUAI: Sergio Rochet; Nández, Sebastián Cáceres, Nicolás Marichal (Bueno, Intervalo) e Olaza; Ugarte (Emiliano Martínez, 34’/2ºT), Valverde, Braian Rodríguez (Torres, 34’/2ºT) e Pellistri (Cristian Olivera, 14’/2ºT), Maxi Araújo e Luis Suárez. Técnico: Marcelo Bielsa.

PARAGUAI: Gatito Fernandez; Velázquez, Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Andrés Cubas (Villasanti, 11’/2ºT), Bobadilla (Viera, 36’/2ºT), Diego López (Sosa, 16’/2ºT) e Almirón (Gamarra, 36’/2T); Julio Enciso e Pitta (Arce. 16’/2ºT). Técnico: Gustavo Alfaro.

Gols: –

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Valverde, Bueno, Nández, Suárez (URU). Gustavo Gómez, Cubas (PAR)

Cartões vermelhos: –