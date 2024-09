Sem brilho, Brasil vence o Equador e se recupera nas Eliminatórias

Brazil's forward Rodrygo (R) celebrates with teammate defender Danilo after scoring during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Brazil and Ecuador, at the Major Ant..nio Couto Pereira stadium in Curitiba, Brazil, on September 6, 2024. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP) (Photo by MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Em volta a Curitiba e estreia de Dorival Júnior nas Eliminatórias da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira venceu sem encantar no Couto Pereira. Nesta sexta-feira (6/9), o Brasil foi eficiente e bateu o Equador por 1 a 0, pela sétima rodada da competição. Rodrygo fez o único gol da partida. As equipes fizeram um segundo tempo de baixa intensidade e com poucas variações de jogadas.

Com o resultado, o Brasil, afinal, volta somar depois de sequência de quatro jogos sem vencer e sobe para quarta posição, com 10 pontos. Por sua vez, o Equador estaciona com oito pontos, na sexta colocação. Agora, as seleções voltam a campo na terça-feira, pela oitava rodada das Eliminatórias. A Amarelinha, aliás, enfrenta o Paraguai, às 21h30, no Defensores Del Chaco. Do outro lado, a La Tri encara a seleção do Peru, às 18h, no Casa Blanca.

Brasil faz o simples para abrir o placar

Desde o primeiro momento de jogo, a Seleção Brasileira mostrou mais intensidade para buscar o gol. André ficou mais fixo na marcação, enquanto Bruno Guimarães saiu mais para ajudar Paquetá. Os equatorianos se fecharam e dificultaram as oportunidades. Asim, a maneira do Brasil foi arriscar de longa distância. Em primeira boa oportunidade, Rodrygo recebeu antes da meia-lua, finalizou, a bola desviou na defesa do Equador e foi no cantinho do goleiro Galíndez para abrir o placar. Depois, o Brasil criou boas chances com Luiz Henrique, mas sem aquele toque final na área para empurrar a bola para a rede. O Equador, aliás, só foi assustar no fim com Caicedo, mas Alisson e Gabriel Magalhães afastaram o perigo.

Vitória sem graça…

Na volta do intervalo, o Brasil voltou em ritmo mais lento e tinha dificuldades para criação. Para tentar melhorar a criação, Dorival promoveu a estreia do jovem Estêvão, mas sem grande sucesso. A melhor oportunidade, inclusive, foi em lance individual de Vini Jr, que chutou pela rede pelo lado de fora. Os equatorianos, aliás, encontraram mais espaços com mudanças e chegaram mais, porém sem tanta qualidade. No fim, o torcedor presente no Couto Pereira começou a vaiar. O time, aliás, também errou passes e não dava sequência nas jogadas.

BRASIL 1×0 EQUADOR

Sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Data-Hora: 06/9/2024, às 22h (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

BRASIL: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana (Wendell, 28’/2°T); André (João Gomes, 39’/2°T), Bruno Guimarães (Gerson, 17’/2°T) e Lucas Paquetá (Lucas Moura, 28’/2°T); Rodrygo, Vini Jr e Luiz Henrique (Estêvão, 16’/2°T). Técnico: Dorival Júnior.

EQUADOR: Galindez; Félix Torres, Pacho e Hincapié; Jhegson Méndez (Gruezo, intervalo), Alan Franco, Moisés Caicedo, Sarmiento (Kendry Páez, intervalo), Estupiñán (Yaimar Medina, 39’/2°T); Kevin Rodríguez (John Mercado, 22’/2°t) e Enner Valencia (Yeboah, 22’/2°T). Técnico: Sebastián Beccacece.

Gols: Rodrygo, 29’/1°T (1-0);

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailosky e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Cartão amarelo: Lucas Moura (BRA)

Cartão vermelho: –

