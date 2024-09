Mundial sub-20 feminino: Brasil vence Canadá com direito a gol de antes do meio de campo

Brazil's defender Rebeca (L) and Canada's midfielder Anaya Johnson fight for the ball during the 2024 FIFA U-20 Women's World Cup match between Canada and Brazil at El Campin stadium in Bogota on September 6, 2024. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Um belo gol de Natalia Vendito no primeiro tempo e um tento histórico de Carol, da intermediária de defesa, definiu a vitória do Brasil sobre o Canadá, por 2 a 0, na noite desta sexta-feira (6/9), no El Campín, em Bogotá, na Colômbia. O jogo foi pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo feminina Sub-20. Assim, 0 Brasil termina em primeiro lugar no Grupo B, com nove pontos e campanha 100%, mais do que garantido nas oitavas de final. Mas a Seleção ainda espera a definição do seu rival. Este duelo será na quarta-feira, 11/9.

O Canadá, com quatro pontos, ficou em terceiro lugar, mas se garante nas oitavas como um dos quatro melhores terceiros. No outro jogo do grupo, a França goleou Fiji por 11 a 0 (quatro gols de Liana Joseph) e terminou com os mesmos quatro pontos das canadenses e melhor saldo. A seleção da Oceania foi o saco de pancadas: afinal perdeu por 9 a 0 tanto para brasileiras quanto para canadenses.

Vendito põe a Seleção na frente

O Canadá, precisando da vitória teve a posse e tentou empurrar o Brasil para a defesa. Contudo, a Seleção era perigosa no contra-ataque. Primeiramente, mandou uma na trave canadense, em cobrança de falta de Gi Fernandes. Depois, aos 35, veio o gol brazuca Após recuperar a bola na defesa, a seleção encaixou ataque pela esquerda com Dudinha, que recebeu forte marcação até a linha de fundo. Aí, a camisa 11 do Brasil foi genial: bem marcada, deu um passe de calcanhar para a área. No pe de Vendito, que bateu de primeira perto da marca do pênalti e fez 1 a 0. Atrás do placar, o Canadá foi para ima e quase empatou, ams a goleira Rillary estava atenta, evitando o perigo.

Brasil segue superior na etapa final

Veio o segundo tempo e o Brasil foi bem superior nos primeiros 15 minutos. Dudinha obrigou, num chute de fora da área, a goleira Henning fazer grande defesa. mandando para escanteio. Após a cobrança deste córner, Carla conluiu raspando a trave direita das canadenses. Com o tempo, o Canadá reequilibrou o jogo e teve suas chances. Mas foi do Brasil a melhor oportunidade. Numa falta pela direita, Carol rolou para Gi Fernandes. A bola só não entrou porque bateu em Dudinha e sauiu raspando a trave esquerda de Henning. Aliás, a goleira do Canadá foi a melhor em campo: pegou uma bomba de Dudinha no fim.

Gol histórico (antes do meio de campo!)

Aos 53 minutos, quando o Canadá tentava um gol que levaria o selecionado ao segundo lugar, o Brasil ampliou num gol incrível. A seleção recuperou a bola a poucos metros da defesa. Como a goleira Hennings estava adiantada, a brasileira mandou a bola dali mesmo. Henning furou e a bola entrou.

CANADÁ 0X2 BRASIL

3ª Rodada da Copa do Mundo Sub-20 feminina

Data: 6/9/2024

Local: El Campín, Bogotá (COL)

CANADÁ: Henning; Archibald, Ottey, Markesini e Okeke; Gray, Jourde e Johnson (Briggs, Intervalo); Allen (McBride, 17’/2ºT), Rose (Chukwu, Intervalo) e Smith (Watson, 30’/2ºT). Técnico: Cindy Tye

BRASIL: Rillary; Guta, Carla e Rebecca; Gi Fernandes (Ravena, 46’/2ºT), Ana Guimarães, Marzia (Carol, 7’/2ºT), Lara e Ana Guimarães; Vendito (Fernanda, 41’/2ºT), Milena (Priscila, Intervalo) e Dudinha. Técnica: Rosana Augusto

Gols: Vendito, 35’/1ºT (0-1). Carol, 53’/2ºT (0-2)

Árbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi (ITA)

Auxiliares: Tiziana Trasciatti e Vanessa Gomes (ITA)

Cartões amarelos: Johnson, Smith (CAN); Marzia (BRA

