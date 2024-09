Eagles supera Packers no fim e vence primeira partida da NFL no Brasil

Jalen Hurts e o Philadelphia Eagles levaram a melhor no primeiro jogo da NFL no Brasil - (crédito: AFP)

São Paulo - Bem-vindo, football. Em noite histórica, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34 x 29 na primeira partida da NFL no Brasil, na Neo Química Arena, em São Paulo. Incentivados pelos gritos de “fly eagles fly” das arquibancadas, que receberam público de 47.236 mil torcedores, a equipe da Pensilvânia contou com três touchdowns do estreante Saquon Barkley e levou a melhor no confronto entre franquias tradicionais da Conferência Nacional (NFC).

No dia de celebração do futebol americano em solo verde-amarelo, a partida também teve um toque de Brasil. Os primeiros pontos da NFL marcados no país do futebol vieram em um chute, no field goal de 31 jardas de Brayden Narveson. Depois, o primeiro touchdown foi de Barkley, running back que anotou mais dois e somou 132 jardas totais, segundo melhor do jogo na estatística. Na frente dele esteve apenas o wide receiver Jayden Reed, autor de 171 jardas e um par de touchdowns.

O confronto de muitos pontos e trocas de liderança só foi decidido no final do último quarto, após o two minute warning (aviso de dois minutos, em português), quando Jake Elliott acertou um field goal de 21 jardas para aumentar a vantagem para cinco pontos. Com poucos segundos restando, o Packers tentou uma jogada salvadora, mas o quarterback Jordan Love machucou faltando 6 segundos no relógio e sequer fez parte da última jogada, quando o reserva Malik Willis tentou uma hail mary, mas foi derrubado antes por Zack Baun.

A festa não ficou restrita aos momentos em que a bola estava em ação. Antes da partida começar, a cantora gaúcha Luisa Sonza fez as arquibancadas cantarem a plenos pulmões o hino do Brasil, enquanto Zeeba, estadunidense filho de brasileiros, foi o responsável pelo dos Estados Unidos. O momento ainda teve a presença das medalhistas olímpicas Rebeca Andrade, Beatriz Souza, Duda Lisboa e Rayssa Leal. No intervalo, foi vez de Anitta comandar o espetáculo, mas não empolgou tanto o público, que teve dificuldade de ouvir as músicas em razão da qualidade do som na Arena Corinthians.

“Um jogo da NFL não é só uma partida, é um espetáculo. Tudo aqui é lindo e bem feito. Você vê a animação da torcida, gente fantasiada, camisas de todos os times, é lindo demais. Ainda tem música, ola, fogos de artifício, o pacote completo. É uma festa do futebol americano. A gente merecia isso”, celebrou a veterinária paulista Michelle Dias, de 28 anos, torcedora do New England Patriots.