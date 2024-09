Sequência difícil: Flamengo terá seis jogos em 17 dias. Confira!

Após a parada para a Data-Fifa, que conta com jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Flamengo terá uma sequência delicada de jogos. Afinal, serão seis confrontos em 17 dias. No entanto, além do número de partidas neste curto período, a importância dos compromissos também chamam a atenção.

O primeiro desafio do Rubro-Negro será contra o Bahia, no dia 12 de setembro. O jogo será pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, fora de casa, o Mais Querido venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique.

Confronto pela Libertadores

O jogo seguinte será contra o Peñarol, do Uruguai, no dia 19. A partida de ida das quartas de final da Libertadores será no Maracanã. Posteriormente, no dia 26, as equipes voltam a se enfrentar, mas desta vez em Montevidéu.

Em meio aos compromissos pela Libertadores, o Mais Querido visita o Grêmio no dia 22 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro. Por fim, no dia 29, recebe o Athletico no Maracanã, também pelo Brasileiro.

Confira a sequência

12/09 – Flamengo x Bahia – Copa do Brasil

15/09 – Flamengo x Vasco – Brasileirão

19/09 – Flamengo x Peñarol – Libertadores

22/09 – Grêmio x Flamengo – Brasileirão

26/09 – Peñarol x Flamengo – Libertadores

29/09 – Flamengo x Athletico – Brasileirão

