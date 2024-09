Santos encerra jejum de quatro jogos e assume a liderança da Série B

O Santos, enfim, venceu. Mas esteve bem longe de convencer a torcida. Após quatro partidas sem saber o que era conquistar os três pontos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Peixe triunfou sobre o Brusque pelo magro 1 a 0. A bola rolou neste sábado (7), na Arena Joinville, em Santa Catarina, pela rodada 25 da competição.

Com 43 pontos, o Santos é o ponteiro. No entanto, terá de secar o Novorizontino, com a mesma pontuação e um compromisso a menos. O Tigre visita o Coritiba, no Couto Pereira, neste domingo (8). Já o Brusque está na zona de rebaixamento, ocupando, assim, a 18ª colocação, com 23 pontos.

Santos pressiona e sai na frente

Na condição de time grande, o Santos tomou conta dos primeiros minutos da partida e aproveitou bem sua pressão inicial. Afinal, Wendel acertou um míssil de fora da área e abriu o placar. E, por muito pouco, não marcou o segundo. A bola explodiu na trave de Nogueira. A partida esfriou, algo que favoreceu o Brusque. Os catarinenses tiveram duas chances claras. Brazão estava lá para salvar o Peixe.

Resultado na mão

A etapa final foi mero protocolo para o Santos manter a vantagem, desta vez, no entanto, sem sofrer sustos. Com mais valores individuais que o adversário, o Peixe ainda teve uma ou outra chance. Na melhor delas, Guilherme arrumou espaço e meteu uma bomba. Nogueira, entretanto, espalmou bonito e evitou o segundo dos paulistas em Joinville.

BRUSQUE 0x1 SANTOS

Campeonato Brasileiro – 25ª rodada da Série b

Data-Hora: 7/9/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Joinville, Joinville (SC)

Gols: Wendel, 10’/1ºT (1-0)

BRUSQUE: Nogueira; Pivô, Alemão, Wallace e Luiz Henrique (Torres, 28’/2ºT); Lorran (Jhemerson, 28’/2ºT, Serrato e González (Paulinho, 11’/2ºT), Moccelin, Queiroz (Robinho, 11’/2ºT) e Ocampos (Cauari, 35’/2ºT). Técnico: Luizinho Vieira

SANTOS: Brazão; Hayner (Ferreira, 28’/2ºT), Jair, Gil e Escobar; Schmidt, Pituca e Giuliano (Patrick, 28’/2ºT); Laquintana (Otero, 12’/2ºT), Wendel (Furch, 40’/2ºT) e Guilherme (Bigode, 40’/2ºT). Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Rafael Klein

Auxilares: Michael Stanislau e Mauricio Coelho Silva (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartão Amarelo: Luiz Henrique, Moccelin, Ocampo (BRU); Hayner (SAN)

Cartão Vermelho:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.