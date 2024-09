Flamengo estipula data para definir se contrata substituto para Pedro

O Flamengo ainda não definiu se vai contratar um substituto para Pedro, que sofreu grave lesão no joelho esquerdo em treino da Seleção Brasileira. No momento, somente jogadores sem clube podem ser contratados por conta do fechamento da janela de transferências.

Assim, o Rubro-Negro avalia nomes no mercado. Entre os pontos de discussão sobre avançar em algum alvo estão o tempo de inatividade, o custo da transação e, claro, o pouco tempo para inscrever novos jogadores. Afinal, a maioria dos centroavantes livres no mercado estão voltando de lesão ou estão há um bom período de inatividade.

Portanto, o Flamengo tem até terça-feira (10) para inscrever novos atletas e, dessa maneira, poder regularizá-los para atuar na Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores.

Marcos Braz, em entrevista à “Fla TV” neste sábado, falou sobre a possibilidade de contratar um jogador para o lugar de Pedro.

Marcos Braz fala sobre contratações no Flamengo

“A janela praticamente acabou, e as restrições são enormes para você fazer uma contratação hoje. Depois que a janela fecha, você só pode contratar se o jogador já estiver sem contrato antes do fechamento da janela. Quando você vai analisar isso aí, são pouquíssimos os jogadores que estão sem contrato e que você entenda que esses possam de fato resolver o seu problema. Tem muita especulação, nós nem acabamos de apresentar os jogadores que contratamos”, afirmou o dirigente, antes de completar:

“Mas depois que teve a situação do Pedro, acho que é obrigação nossa a dar uma checada e conversar com o técnico e a comissão para ver se de fato é necessária uma reposição”.

O vice de futebol destacou ainda que o Flamengo tem jogadores no elenco que podem fazer a função de Pedro.

“Importante dizer que temos três jogadores nessa posição ali. Tem um jogador que sempre resolveu nossos problemas todos, que é o Gabigol. Tem o Carlinhos, tem o Bruno Henrique, que pode fazer o 9. Tem muita especulação, muita conversa fiada, mas é obrigação nossa estar atento ao mercado e ver o que é melhor para o Flamengo. A gente com calma vai decidir isso até terça-feira”, finalizou.

