Marcelo revela conversa com presidente para renovar com o Fluminense

Em fim de contrato com o Fluminense, Marcelo afirmou que pretende renovar com o clube após ser homenageado com nome do estádio no CT de Xerém. Ele revelou que já iniciou as conversas com o presidente Mário Bittencourt.

“O presidente (Mário Bittencourt) estava aqui hoje (no CT em Xerém). Falei: “vamos renovar essa parada aí”. Está cheio de lateral aí. Cinco laterais. Vai me mandar embora agora? Não, não. Não é assim não, compadre. Senão vou ficar deitado aqui (no Estádio Marcelo Vieira). Quero ver quem vai me tirar (risos)”, disse o lateral-esquerdo, em entrevista à “TNT Sports”.

Na última quinta-feira (5), o Fluminense decidiu homenageá-lo ao batizar o estádio do CT Vale das Laranjeiras, local de treinos da base em Xerém, com o nome do jogador. A cerimônia contou com a participação do atleta, da família, convidados, equipes sub-17, sub-20 e feminino.

O local passou por algumas transformações nas últimas semanas. Afinal, o clube fez uma reforma nos vestiários mandante e visitante, nos bancos de reservas, nos acessos ao campo, instalou um novo telão e também melhorou as torres de transmissão.

Além disso, criou-se uma nova identidade visual, com grafites assinados pelos artistas plásticos Marcelo Ment e JC. Dessa forma, o muro detalha a trajetória do lateral, relembrando sua passagem pela Seleção Brasileira e pelo Real Madrid, além, é claro, da conquista da Libertadores.

