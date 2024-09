Na estreia do técnico Pepa, Sport supera o Avaí, fora de casa, e cola no G4 da Série B

O Sport foi mais eficiente que o Avaí e venceu o duelo por 2 a 0, pela 25ª rodada da Série B, neste sábado (07), na Ressacada. Na estreia do técnico português Pepa, os visitantes foram mais eficientes em duelo bastante equilibrado na primeira etapa. Assim, o volante Fabrício Dominguez demonstrou extremo oportunismo e marcou o primeiro. O atacante Barletta fechou o placar na segunda etapa.

Com o resultado positivo, o Rubro-Negro pernambucano colou no G4 da Segunda Divisão. Afinal, subiu para a quinta colocação, com 38 pontos. Vale relembrar que o time conta com duas partidas a menos. Por outro lado, o time catarinense caiu para a sexta posição, com 37. O Sport retorna a campo, na próxima quarta-feira (11), quando enfrenta o CRB, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Vale ressaltar que será um jogo atrasado pela sétima rodada do torneio. Já o Avaí volta a campo para encarar o Goiás, fora de casa, às 21h30, no estádio Hailé Pinheiro, na próxima sexta-feira (13). Este embate será válido pela 26ª rodada da Série B.

Avaí ineficiente na primeira etapa

Sport levou perigo em um primeiro momento no jogo, mas depois a partida ficou mais física por alguns minutos. Até que os donos da casa responderam com um contra-ataque aos 11 minutos. Garcez finalizou na entrada da área, porém sem boa pontaria. Após dois minutos, o goleiro do Avaí saiu para cortar cruzamento, mas a sobra ficou com o Rubro-Negro pernambucano. A bola foi novamente levantada na área por Lucas Lima, bateu no travessão e na sequência Titi Ortíz cruzou rasteiro. Fabrício Domínguez apareceu com extremo oportunismo para abrir o placar.

Posteriormente, Giovanni cobrou falta direta para o Avaí próximo a área adversária e com perigo. O arqueiro Caíque França se esticou, mas contou com a sorte, já que a bola saiu pelo lado direito do gol. O lateral-direito Marcos Vinicius fez jogada individual, arriscou de perna esquerda e quase empatou o jogo. Nos acréscimos, Vagner Love aproveitou-se de erro na saída de bola da equipe catarinense, driblou o zagueiro adversário e deixou o companheiro na cara do gol. Contudo, João Paulo isolou.

Segundo tempo com enredo semelhante

Os donos da casa seguiram martelando na tentativa de empatar o jogo. Principalmente com Marcos Vinicius, porém, permaneceu o roteiro de ineficiência na conversão das oportunidades. Até que o Avaí sofreu um novo golpe. Felipe encontrou ótimo passe para Barletta, que invadiu a área e ampliou o placar. O Sport ficou próximo de anotar o terceiro. Barletta recebeu passe em profundidade nas costas da zaga, driblou o goleiro César, mas teve finalização travada por Marcos Vinícius. Em seguida, a equipe pernambucana administrou de forma inteligente o restante da partida.

AVAÍ 0 X 2 SPORT

Campeonato Brasileiro – 25ª rodada da Série B

Data e horário: 07/09/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Ressacada, Florianópolis (SC)

Gols: Fabrício Domínguez, 13’/1ºT (1×0) e Barletta, 16’/2ºT (SPO);

AVAÍ: César; Marcos Vinícius, Tiago Pagnossat, Jonathan Costa, Mário Sérgio (Natanael, 11’/2ºT) João Paulo (Hygor, 17’/2ºT), Zé Ricardo, Willian Maranhão (Ronaldo Henrique, 11/2ºT); Giovanni (Jean Lucas, 37’/2ºT), Garcez (Pedrinho, 37’/2ºT) e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

SPORT: Caíque França; Igor Cariús (Allyson, 28’/2ºT), Rafael Thyere, Chico, Felipinho (Dalbert, 17’/2ºT); Fabricio Domínguez, Felipe, Lucas Lima; Barletta (Julián Fernández, 40’/2ºT), Gustavo Coutinho (Zé Roberto, 28’/2ºT) e Titi Ortíz (Wellington Silva, 40’/2ºT). Técnico: Pepa.

Árbitro: Fábio Augusto Santos (SE)

Assistentes: Daniel Vidal Pimentel (SE) e Vanessa Santos Azevedo (SE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartão Amarelo: Giovanni (47’/1ºT) e Willian Maranhão (02’/2ºT) (AVA); Titi Oríz (31’/1ºT), Felipinho (47’/1ºT), Dalbert (39’/2ºT) e Allyson (/2ºT)

Cartão Vermelho: –

Resultados da 25ª rodada da Série B

Quarta-feira (04)

Vila Nova 1×0 CRB

Quinta-feira (05)

Paysandu 0x1 Amazonas

Sábado (07)

Brusque 0x1 Santos

Ituano 3×2 Mirassol

Avaí 0x2 Sport

Domingo (08)

Ceará x Operário – 16h

Coritiba x Novorizontino – 18h30

América-MG x Guarani – 18h30

Segunda (09)

Botafogo-SP x Goiás – 20h

Ponte Preta x Chapecoense – 21h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook