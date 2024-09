Vasco: Dominguez estava no radar desde 2023. Mas 777 o vetou

Gil Vicente's Swiss midfielder #08 Maxime Dominguez fights for the ball with Benfica's Brazilian defender #05 Morato during the Portuguese League football match between SL Benfica and Gil Vicente FC at the Luz stadium in Lisbon, on February 4, 2024. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Reforço do Vasco na janela do meio do ano, Dominguez era uma figura conhecida em São Januário. Segundo o site “ge”, o meia estava na mira do departamento de scout do Cruz-Maltino desde 2023. No entanto, a 777 Partners, que comandava o clube à época, vetou sua contratação. Agora, no entanto, sob a batuta do presidente Pedrinho, a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube resolveu buscá-lo no mercado.

O suíço impressionou o scout pela capacidade técnica, mas a antiga empresa que comandava o Gigante da Colina não o enxergava com perfil para vestir a camisa do Vasco. Sendo assim, ele poderá, enfim, justificar a aposta e a insistência por seu futebol.

“Acho que eu posso jogar nas duas posições (volante e meia), posso jogar no meio, pelos lados. Eu venho para ajudar o time. O que precisarem que eu faça, vou fazer o meu melhor para ajudar. Estou muito feliz de me juntar a esse clube incrível”, disse o jogador, na última quarta-feira (4), ao desembarcar no Rio de Janeiro.

Dominguez estava recentemente no Gil Vicente, de Portugal. Por lá, na última liga daquele país, marcou seis gols e deu quatro assistências em 33 partidas.

O Vasco deve regularizar o nome da fera na próxima segunda-feira (9), data limite da inscrição. Ou até 20 de setembro. Neste caso, se houver até oito trocas na relação de atletas. O jogador já está no Brasil e aguarda os próximos passos para ser, de fato, anunciado oficialmente.

