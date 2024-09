Tensão: Presidente do Talleres ameaça árbitro com arma de fogo

Imprensa local divulgou que Andrés Fassi, do Talleres, ameaçou árbitro com guarda-costas armados - (crédito: Foto: Divulgação Talleres)

O jogo entre Boca Juniors e Talleres pelo Campeonato Argentino, neste sábado (7/9), terminou com muita tensão no vestiário. Afinal, depois de perder para o rival numa disputa de pênaltis – que valeu a vaga nas quartas de final para o Boca – o presidente do Talleres, Andrés Fassi, teria extrapolado os limites, de acordo com a TyC Sports. Assim, relatos dão conta de que ele foi com guarda-costas armados ao vestiário, com ameaças aos árbitros pela atuação durante a partida.

O portal “Doble Amarilla” divulgou que policiais e seguranças do estádio precisaram intervir para evitar que Andrés Fassi e o seu xará, o árbitro Andrés Merlos, chegassem às vias de fato.

Fassi, porém, apresentou uma versão diferente, alegando que apenas perguntou ao árbitro por que sempre prejudica o Talleres e o juiz é que partiu para a grosseria. Segundo Fassi, o árbitro disse: “Se quer falar, vamos, te convido para que venha”.

“Ele queria me agredir e os assistentes é que o seguraram”, alegou Andrés Fassi.

Lance polêmico cria tensão no Talleres

O clima de tensão começou quando, aos 16 minutos de jogo, Brian Aguirre marcou um gol de forma questionável. Mas o árbitro validou o tento. Dali por diante, a partida teve outros momentos de nervosismo, no caldeirão da Bombonera, a casa do Boca Juniors.

Federico Girotti marcou para o Talleres aos 20′, igualando o placar, que permaneceu inalterado até o fim do jogo. Assim, a disputa pela vaga nas quartas de final da competição teve que ser nos pênaltis. Fim de jogo: 8 a 7 para o Boca.

De acordo com a TyC Sports, esta não foi a primeira discussão entre os dois Andrés. Em 2022, eles também tiveram uma briga que acabou resultando na suspensão do dirigente por 30 dias.

