Figurinha carimbada na Seleção, Gabriel Magalhães diz ainda estar vivendo um sonho

Um dos destaques do Brasil no duelo contra o Equador, na última sexta-feira (6), o zagueiro Gabriel Magalhães falou do momento que vem vivendo com a Amarelinha. Presente desde a época com Fernando Diniz, o defensor ainda diz estar vivendo um sonho com a Seleção Brasileira.

“Com certeza é um sonho. Acredito que cada momento aqui é um sonho que estou vivendo. Um sonho para mim e minha família. Cada dia aqui dentro é um sonho virando realidade. Fico muito feliz de estar aqui. Fruto de muito trabalho. Feliz estar aqui com todos os jogadores”, disse Gabriel Magalhães.

Além disso, o defensor falou do tempo curto que a equipe vai ter para corrigir os erros do duelo contra o Equador até a partida contra o Paraguai.

“É um tempo curto, onde temos que fazer ajustes rápidos. Mas temos em mente o que o professor quer, o que colocamos dentro de campo. Ainda temos dois dias para mentalizar e focar no próximo jogo que é muito importante”, completou.

Aliás, o Brasil venceu o Equador por 1 a 0, no Couto Pereira e subiu para a quarta colocação da tabela. Assim, a Seleção Brasileira encara o Paraguai nesta terça-feira (10), em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.